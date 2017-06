Ella sobrevivió a un trasplante de corazón, pero murió horas después de dar a luz a su hija

Ashley: “Me dieron algunos medicamentos y no los quería, pero los médicos me dijeron que había desarrollado depresión posparto tardía y que no estaba sola, que no es algo que se va a arreglar de la noche a la mañana y que a veces se necesitan meses y hasta años para superarlo”. Foto: Cortesía de “When The Bough Breaks". | Univision

0 Compartir