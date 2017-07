El hombre que inspiró el 'ice bucket challenge' vuelve al hospital en su lucha contra la enfermedad ALS

La ciclopía es una malformación por la que la cara no se ha dividido adecuadamente y sólo hay una órbita facial. La ciclopía pertenece a un tipo de enfermedades que se caracterizan por el no desarrollo del lóbulo frontal del cerebro y no formar, por tanto, hemisferios cerebrales simétricos . la ciclopía es una enfermedad rara, la mayoría de los fetos afectados con esta malformación no llegan a término y si lo hacen no viven mucho tiempo pues lleva asociadas otras condiciones graves. La imagen corresponde al libro 'A Case of Cyclopia', de S.Smith, B.Boulgakow.