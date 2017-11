11 recomendaciones naturales para dormir mejor. Número 4: sal de la cama...

Si lo de correr no es lo tuyo, prueba con el yoga. Es una práctica que se adapta perfectamente a las necesidades físicas de los más mayores y que no sólo funciona para el dolor de espalda o la ansiedad. Es también útil para combatir inflamaciones o para el corazón, según varios estudios . Por algo dicen los yoguis que el tiempo que tenemos asignado no se mide en años, sino en respiraciones.