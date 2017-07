Médico halla 27 lentes de contacto en el ojo de una mujer

Una mujer de 67 años iba a ser sometida a una operación por cataratas en Inglaterra hasta que los médicos encontraron algo inesperado. Al aplicar la anestesia, un cuerpo extraño comenzó a salir, según se lee en la revista especializada British Medical Journal (BMJ).

Eran 27 lentes de contacto que tenía en su ojo derecho. Primero hallaron una "masa azulada" de 17 de esas lentillas, pegadas una con otra. Continuaron examinando y encontraron el resto.



Guess how many contact lenses were found in this #cataract surgery pt's #eye... not 1, not 2, but 27! https://t.co/3KKcHkb08v @bmj_latest pic.twitter.com/w7Teop0Zm3

— The Ophthalmologist (@OphthoMag) July 17, 2017