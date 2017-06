Ellos siguen cumpliendo sus sueños a los 90 años de edad

Una cosa es tener una lista de metas por cumplir a cualquier edad. Otra completamente distinta es alcanzar el objetivo de ir a la universidad por primera vez en la vida a los 92 años, o pilotear una avioneta a los 97. Estos son los logros de Cecile Tegler y Mildred “Milly” Reeves. Y no son los últimos.

“Nunca pensé en tener una lista de sueños por cumplir”, dice Reeves, quien vive en Mount View Assisted Living, en Lockport, New York. Reeves se familiarizó con la ingeniería de aeroplanos a los veinte años, cuando era inspectora de pequeñas piezas para Bell Aircraft, durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando la guerra terminó, se casó y tuvo siete hijas, por lo que la idea de pilotear un avión se convirtió en algo cada vez más lejano.



publicidad

Tegler, su amiga y compañera residente en Mount View, tampoco había creado una verdadera lista de metas pendientes. Sin embargo, sí tuvo el impulso de ir a la universidad, ya que sus padres no tuvieron dinero para pagarle los estudios universitarios. Las dos hijas de Tegler se graduaron de la universidad, pero ella nunca imaginó que también podría estudiar.

Read this article in English at Kaiser Health News

El año pasado, debido a los inusuales esfuerzos del personal de la comunidad de vida asistida en donde viven, Tegler asistió a un colegio comunitario, donde finalmente aprendió a usar una computadora. Por su parte, Reeves asumió el control de una avioneta, y la manejó sola durante unos 15 minutos. Estuvieran o no en una lista de metas a cumplir, esos logros impulsaron a estas dos mujeres a proponerse nuevos objetivos de vida.



Cecile Tegler, Sandra Leaming y Marge Reinard posan para la foto antes de entrar a una clase de computación. Cortesía de Mount View Assisted Living vía KHN

De hecho, tiene lógica que estas listas o metas de vida específicas que las personas se proponen alcanzar antes de morir, sean más populares a medida que los estadounidenses viven más tiempo, con más tiempo libre en sus manos.

Tales metas no tienen que ser tan ambiciosas como pilotear avionetas o anotarse en la universidad a los 90 años. A veces, las listas que se centran en ayudar a otros pueden ser las más eficaces.

Esa fue la trama de la película de 2007 "The Bucket List", protagonizada por Jack Nicholson, quien personificó a un multimillonario excéntrico que termina compartiendo una habitación de hospital con un mecánico interpretado por Morgan Freeman. Ambos hombres sufren enfermedades terminales, pero optan por completar sus metas de vida juntos, sólo para descubrir que su nueva amistad encabeza la lista.



publicidad

"Las mejores listas de metas no suelen incluir el paracaidismo o escalar la Gran Muralla de China", explica Marc Agronin, psiquiatra experto en geriatría quien es vicepresidente de salud mental e investigación clínica en el Miami Jewish Health Systems. "Nuestras listas de objetivos deben estar alineadas con nuestros valores fundamentales". Agronin sugiere que la gente simplemente mire a su alrededor y vea las riquezas que tienen y el potencial de aventura en sus propias comunidades.

Reeves, cuyo nieto la acompañó entusiasmado en su vuelo inaugural para capturar el momento en video, obtuvo algo de eso. La mujer dijo que para ella fue tan placentero que su nieto la acompañara en el vuelo, como el momento en el que tomó los controles del aeroplano. Reeves se enorgullece de sus siete hijas, 12 nietos y 14 bisnietos.

Entretanto, Tegler, que asistió a la clase de computación tres veces por semana en Niagara County Community College, en Niagara Falls, Nueva York, aprendió a usar Microsoft Word y Excel. Tegler fue una de las primeras en Mount View en inscribirse en la universidad y desde entonces ha inspirado a otros a seguir sus pasos. Entre los que ahora consideran regrear a la universidad está su amiga Reeves.

"He ayudado a muchas personas en mi vida", cuenta Tegler, quien no expresó ningún temor o vacilación al asistir a la universidad con un grupo de veinteañeros. Muchos estudiantes de la clase la ayudaron a aprender a usar la computadora. Cuando Tegler era más joven, a menudo se ofrecía como voluntaria en los hogares para veteranos porque su marido, padre y hermanos sirvieron en el ejército.



publicidad

David Tosetto, dueño de Mount View y de Cobb’s Hill Manor, en Rochester, Nueva York, ayuda tranquilamente a Reeves, Tegler y a otros 266 residentes de los dos hogares de vida asistida a cumplir sus objetivos. "La meta es darles algo para soñar".



El propietario de Mount View David Tosetto acompaña a Mildred "Milly" Reeves en su vuelo en un Cessna modelo 172. Cortesía de Mount View Assisted Living vía KHN

Tosetto considera que los residentes felices son residentes por más largo tiempo y también implica empleados más felices. Por lo tanto, no les cobra un centavo extra por las salidas vinculadas a estas metas. Además de la escuela de vuelo y las oportunidades de la universidad, también está organizando una clase de buceo en una piscina local y una aventura de kayak este verano.

"El objetivo final es conseguir que se involucren más en la sociedad y en la creencia de que todavía pueden hacer cosas", agrega Tosetto, quien pone en marcha los programas publicando grandes "listas de metas" en los pasillos y salas de las dos instalaciones, anunciando las distintas oportunidades y animando a los residentes a inscribirse.

Tosetto no patrocinará algunas actividades, como el paracaidismo. "Simplemente no sé cómo pueden aterrizar de manera segura", explicó. "Por supuesto, si eligen hacerlo por su cuenta, eso depende de ellos".



publicidad

Al final, como dice Agronin, autor del libro “How We Age: A Doctor’s Journey Into the Heart of Growing Old”, el verdadero legado no es cuántos aviones pilotearon o cuántos países se visitó. "Cuando el viaje de su vida termine, usted todavía tiene el resto de su vida para vivir", explica. El auténtico legado gira en torno a las personas en las que impacta a lo largo del camino. "Las relaciones que creas y lo que enseñas a tus hijos es cómo construyes tu legado", advierte.

A los 97, Reeves sigue construyendo el suyo.

Cuando se le pregunta cuál es el mayor logro de vida, no responde pilotear la avioneta. "Todavía soy una Girl Scout", se jactóa, señalando que ganó el Premio de Oro, el mayor honor de una exploradora.

La cobertura de KHN relacionada con el envejecimiento y la mejora del cuidado de adultos mayores es apoyada por la John A. Hartford Foundation.