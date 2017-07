Una mujer se toma dos días libres en el trabajo por “salud mental” y su jefe la felicita

Madalyn Parker, quien trabaja en Michigan como desarrolladora para una Olark, una empresa digital dedicada a conectar negocios con potenciales clientes, envió un mensaje por correo electrónico a su equipo diciéndoles que estaba tomando dos días de descanso para dedicarlos a su "salud mental".

Algunos compañeros en su oficina se soprendieron por el atrevido mensaje de Parker, que en pocos casos fue puesto en duda o respondido con un dejo de envidia, pero más sorpresa fue la que causó la respuesta que recibió de su jefe, Ben Congleton, el director general de la empresa.

"Quiero personalmente agradecerte por enviar un correo como este. Cada vez que lo haces, lo uso como recordatorio de la importancia de usar los días de baja por enfermedad para salud mental; no puedo creer que no sea una práctica estandarizada en todas las organizaciones. Tú eres un ejemplo para todos nosotros, y ayuda a suprimir el estigma para traernos al trabajo todo nuestro ser", respondió Congleton al grupo que compartía el mensaje original.

Parker capturó en una imagen su notificación y la respuesta de su jefe y la tuiteó. Al día de hoy tiene casi 40,000 me gusta y ha sido compartido más de 13,500 veces, informó el sitio Attn:.



When the CEO responds to your out of the office email about taking sick leave for mental health and reaffirms your decision. 💯 pic.twitter.com/6BvJVCJJFq

