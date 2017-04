Las mujeres usan ‘#DropOReilly’ para compartir historias de acoso sexual en sus lugares de trabajo

Desde comentarios incómodos hasta toques y avances sexuales: las mujeres están compartiendo sus experiencias de ser acosadas en el trabajo a través de las redes sociales, a propósito del escándalo de abusos sexuales del famoso presentador de Fox News Bill O'Reilly.

La revelación de que O’Reilly ha pagado 13 millones de dólares para resolver cinco casos de acusaciones por acoso sexual o conducta inapropiada ya ha llevado a docenas de empresas a retirar publicidad de su programa. Muchos están pidiendo su despido.

Pero el presidente estadounidense Donald Trump salió el miércoles en su defensa: en su opinión, el presentador es una "buena persona", que no debió haber aceptado resolver de esa manera las demandas en su contra. El mandatario también ha sido señalado por más de una decena de mujeres de acoso sexual.

El episodio animó a que mujeres en distintas redes sociales compartieran sus historias de acoso sexual en el trabajo. La cuenta de la marcha de mujeres, la enorme protesta que se llevó a cabo en distintos lugares del país el primer día de la administración Trump, invitó a sus seguidoras a usar "el poder de sus voces" para presionar a las empresas de publicidad a abandonar Fox News y específicamente el show de O’Reilly.



Women, let's use the power of our voice and tell advertisers to #DropOReilly. Share your own stories of sexual harassment in the workplace. — Women's March (@womensmarch) April 4, 2017





"A los 22 años trabajaba en un restaurante y mi jefe me encerró en un armario diciéndome que necesitaba besarlo para cambiar mi horario", dice una.



@womensmarch At 22 I was working in a restaurant & my boss locked me in a closet telling me I needed to kiss him to change my schedule #droporeilly — Marisa Brown (@floatingonwondr) April 5, 2017



"Primer día en mi primer trabajo: el representante de recursos humanos me dijo que si me acosaban sexualmente debería pensar en la ropa que llevaba puesto antes de reportarlo”.



@womensmarch First day at my first job, HR rep told me that if I was sexually harassed I should think about what I was wearing before reporting it. — Stangle's Kid (@lisasaurstomp) April 4, 2017



"El hombre en el teléfono pidió hablar con mi encargado. Le dije que yo era la gerente, él contestó ‘no querida, el hombre para el que trabajas".



@womensmarch Male consumer on the phone asked to speak w/my manager. Told him I was the manager, he said "no honey, the man you work for." — O General My General (@rideatdawn) April 4, 2017



“Me dijeron que mi falda no era lo suficientemente corto cuando le pregunté por qué otra persona sin habilidades consiguió la promoción en vez de mí”.



@womensmarch Was told my skirt wasn't short enough when I asked why the girl w/no skills got the promotion instead of me. — LBAllen (@Rett1214) April 4, 2017





"Un jefe me preguntó (durante mi revisión anual) '¿No tienes un hombre que te ayude a pagar las facturas?' Estaba pidiendo un aumento".



@womensmarch @kat_is_in Had a boss ask me (during my annual review) 'Don't you have a man to help you pay the bills?'

I was asking for a raise. — Liz C (@lizcjourney) April 4, 2017



Entre las respuestas, muchas mujeres contaron que habían sido ignoradas o humilladas cuando trataron de buscar ayuda después de haber sido acosadas, incluso de recursos humanos.

"Cuando fui a recursos humanos para quejarse del incidente, me preguntaron qué había hecho para merecer eso. Y por qué".



@womensmarch 3. When I went to HR to complain about the incident, they asked me what I had done to deserve that. And why. #DropOReilly — Anita (@AnitaM86) April 4, 2017



"Cuando finalmente fui a mis jefes a pedirles ayuda… me dijeron que yo estaba 'reaccionando demasiado sobre el género' y sólo necesitaba trabajar en mi dura personalidad y 'ser más comprensiva', contó una mujer en Instagram.