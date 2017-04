El príncipe Harry cuenta que no hablar sobre la muerte de su madre afectó su salud mental

La actriz Olivia Munn ha hablado de sus ataques de pánico, que durante un tiempo confundió con asma. También de una etapa en la que vivió con un desorden compulsivo, por el cual se arrancaba las pestañas. "El médico me explicó que tu vida no tiene por qué ser mala para tener un ataque (...) Me he dado cuenta de que mientras más hablo sobre eso, menos sola me siento”, ha comentado. Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images | Univision

