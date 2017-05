Por qué hay que cuidar los dientes de leche de tus hijos aunque se les vayan a caer

Los dientes de leche delanteros no se caen hasta los cinco o seis años de edad. Los molares incluso duran más, hasta alrededor de los diez. Eso significa que si un niño tiene caries desatendidas a los dos años, podría enfrentar malestar o problemas para comer y de concentración en la escuela por mucho tiempo. Esa es una de las razones por las cuales es tan importante cuidar la salud dental de los pequeños, asegurándose de que se cepillen al menos dos veces al día.

Claro, nadie quiere enojar ni ver llorar a su niño. Por eso es tentador permitirles que no se cepillen cuando no están de ánimo. El asunto es que a los cinco años, más de la mitad de los niños estadounidenses ya han tenido caries dentales, según el más reciente informe publicado por la Academy of Pediatric Dentistry ( AAPD por sus siglas en inglés), algo que les puede traer secuelas de por vida.



Para aclarar todas las dudas, Univision Noticias conversó con Ricardo Mendoza DDS, MS, dentista pediátrico en Chicago Smile Specialists y profesor asistente clínico del Colegio de Odontología de la Universidad de Illinois en Chicago.



Los bebés y niños pequeños se quejan mucho cuando uno trata de cepillarlos. ¿Qué se puede hacer para que el proceso sea menos difícil?

Los padres somos los mejores modelos del comportamiento, así que dejar que los niños observen a sus padres cepillarse y usar el hilo dental es importante. Hoy en día hay videos y juegos que promueven el cepillado de los dientes. La academia de odontopediatria americana ( AAPD por sus siglas en inglés) recomienda el cepillarse los dientes dos veces al día por dos minutos. Una canción demora dos minutos aproximadamente. Los cepillos eléctricos tardan dos minutos en apagarse. Cuando un padre ha cepillado y limpiado las encías de los niños desde bebés los niños aprenden a que esta rutina debe ocurrir siempre y se terminan acostumbrando. Los padres pueden dejar que los niños comiencen el cepillado y el padre puede terminar de cepillar así le damos un poco de control al niño y lo rechazara menos.



¿Cuándo deben los bebés empezar a usar flúor?

La academia americana de odontopediatría recomienda el comenzar a usar pastas con flúor a partir de los dos años de edad. Claro, muy poca cantidad en el cepillo y limpiando el exceso de pasta y saliva con gasas o toallitas a medida que se va cepillando. Entre los dos y tres años los niños comienzan a tratar de escupir. Una vez más, los padres deben hacerlo para que los niños repitan la acción. La AAPD también recomienda la aplicación tópica de flúor cada seis meses durante las visitas a su odontopediatra comenzando a la edad de dos años.



¿Y deben usar los niños hilo dental?

- En el momento en que los dientes tienen contactos entre sí, hay que tratar de comenzar a usar el hilo dental. Normalmente a partir de los tres años de edad se debe comenzar a promocionar este gran hábito. Los 'flossers' hacen el trabajo menos incómodo para padres e hijos. El hilo dental debe ser usado una vez al día.



Se dice que una manera de reducir el riesgo de caries es limitar los snacks y jugos dulces a periodos de 15 minutos. ¿Cómo funciona eso? ¿Es efectivo?

- Los snacks deberían ser limitados a frutas naturales, vegetales, queso y agua. Los jugos dulces deberían ser diluidos con agua y solo consumidos por el niño una vez al día. No más de cuatro onzas al día y todo de una vez. El consumo de una onza de jugo cada hora prolonga la exposición de los dientes al azúcar, causando más riesgo de descalcificación del esmalte dentario.



Cuando llegan las caries





¿Cuáles pueden ser las señales de que un niño o bebé tiene caries?

- Si los padres observan áreas muy blancas y opacas en los dientes primarios que no se quitan con el cepillado deben llevar a sus niños al odontopediatra, ya que son áreas de descalcificación del esmalte y el primer paso en la formación de las caries.



¿Por qué importa si le salen caries a los niños pequeños si igual esos dientes se les van a caer?

- Unos dientes de leche saludables garantizan una dentición permanente saludable. Un niño susceptible a caries en los dientes de leche lo será también en su dentición adulta. Los buenos hábitos de higiene oral se mantendrán durante el crecimiento.



¿Si los bebés tienen caries en sus dientes de leche tendrán caries cuando les salgan los definitivos?

- No necesariamente, pero hay que aumentar las medidas preventivas. Hay pastas dentales con extra flúor que se deben usar y que pueden ser prescritas por el odontopediatra.



¿Es fácil sacarle los dientes dañados a un niño? ¿Qué tipo de procedimiento y anestesia se usa?

- La mayoría de odontólogos especializados en pediatría “odontopediatras” ofrecen el óxido nitroso o “laughing gas” para disminuir la molestia de la anestesia local necesaria para realizar estos procedimientos. La extracción de dientes primarios es sencilla y normalmente la cicatrización es muy rápida.



¿Qué tan común es que una caries de un bebé empeore y se convierta en absceso o necesite ir a la emergencia médica?

- El proceso de caries dentales varía en cada individuo. El desarrollo de abscesos dentales dependerá de muchos factores: higiene oral, hábitos alimenticios, y resistencia (sistema inmunológico) de cada niño. En líneas generales puede tardar un año aproximadamente desde la aparición de una caries activa a la formación de un absceso dental.

Ricardo Mendoza es miembro de la Junta Directiva del Hispanic Dental Association (HDA), quienes junto al Consejo Nacional de la Raza (NCLR), lanzaron iniciativa nacional llamada 'Listo y sano para el futuro', para mejorar la salud bucal entre los niños, especialmente aquellos que viven en áreas rurales de Estados Unidos y de familias de trabajadores agrícolas.



Esta historia fue producida en colaboración con Univision Contigo: brindándote los recursos que necesitas para alcanzar el éxito.