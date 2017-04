El papa Francisco pide en Egipto no justificar la violencia "en nombre de Dios"

El papa Francisco aterrizó este viernes en Egipto, el país árabe más poblado, donde realizará una visita de dos días cuya intención es la de enviar un mensaje de reconciliación entre las religiones.

Tras aterrizar hacia las 2:00 pm (hora local) en el Aeropuerto Internacional de El Cairo, Francisco fue recibido en el palacio presidencial de Heliópolis, donde realizó una visita de cortesía al presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi.

Poco antes de tocar tierra, el Pontífice dijo a los periodistas que lo acompañan que este viaje es de "unidad y de fraternidad". "Hay una especial expectativa por el hecho de que la invitación llegó de parte del presidente de Egipto, del patriarca de los coptos católicos y del gran imán de Al Azhar", añadió.

Conferencia de la Paz

El Papa reafirmó este mensaje cuando participó en la Conferencia Internacional sobre la Paz, donde Francisco pidió no justificar la violencia en nombre de Dios. "Repitamos un 'no' fuerte y claro a cualquier forma de violencia, venganza y odio cometidos en nombre de la religión o en nombre de Dios", reclamó el Papa.

En el foro, organizado por la Universidad de Al Azhar, institución de referencia para los musulmanes suníes, afirmó que los responsables religiosos están llamados a "desenmascarar la violencia que se traviste de presunta sacralidad".



La institución sunita, fundada como escuela de teología hace casi mil años, se opone al yihadismo inspirado en el salafismo radical dominante en Arabia Saudita.

Por su parte, el jeque de Al Azhar, Ahmed al Tayeb, declaró que ni el islam, ni el cristianismo o el judaísmo son "religiones terroristas" por las acciones de algunos de sus fieles.

"El islam no es una religión de terrorismo porque una minoría que ha interpretado mal algunas aleyas haya empezado a matar a la gente y a aterrorizar a los inocentes", acotó Al Tayeb

Sin embargo, el líder sí acusó a "algunas partes", que no identificó, de financiar a estas personas y grupos. Asimismo, el jeque insistió en que no se puede calificar al cristianismo de terrorista "porque unas faccionesn de sus fieles portaron la cruz y acabaron con las vidas de las personas sin diferenciar entre hombres, mujeres, niños ni prisioneros", dijo sin hacer ninguna alusión concreta.

Nuevas relaciones

Además, declaró que el judaísmo tampoco lo es a pesar de que algunos "han utilizado las enseñanzas de Moisés para ocupar, lo que causó la pérdida de vidas de millones" de palestinos.

La institución Al Azhar está en el centro de una lucha entre las autoridades políticas y religiosas, desde que Al Sisi hiciese campaña por unas reformas que pretenden erradicar el discurso extremista de la esfera religiosa.



Al Azhar congeló sus relaciones con el Vaticano cuando Benedicto XVI pidió específicamente proteger a los cristianos tras un mortífero atentado suicida contra una iglesia copta.

Pero en mayo de 2016, Francisco recibió Al Tayeb, un encuentro que constituyó el punto culminante de un rápido acercamiento entre la Santa Sede y la institución.

Desde su elección en 2013, el pontífice argentino ha multiplicado sus gestos a favor del diálogo con los musulmanes, llegando a visitar mezquitas, lavando los pies a inmigrantes musulmanes durante la Semana Santa y transportando en el avión papal desde la isla griega de Lesbos a Roma a tres familias musulmanas sirias que pedían refugio.



Reunión con el presidente

El Papa también se reunió con miembros del gobierno y del Parlamento, así como con el presidente Al Sisi, ante los que pidió un "respeto incondicional" a los derechos humanos en el país, y especificó que las autoridades no deben renunciar a "la igualdad entre todos los ciudadanos, la libertad religiosa y de expresión, sin distinción alguna". Numerosos organismos han criticado la represión y las violaciones de derechos humanos en Egipto, aunque Francisco no hizo mención a ningún caso particular.

Por su parte, el presidente egipcio declaró ante Francisco que su país "se encuentra en la primera fila de la lucha contra el terrorismo" y solicitó una estrategia global "que no sea únicamente militar, sino también ideológica".



Este viaje es el decimoctavo viaje internacional del Papa y el primero de este año, y se produce tan solo 20 días después de los atentados contra los coptos en el norte de Egipto. Francisco aprovechará también su estancia en el país para enviar un mensaje a esta minoría cristiana que vive en el país y que está siendo objetivo de extremistas. Además se espera que el Papa confirme sus propósitos de unidad de los cristianos.

Los coptos representan aproximadamente el 10% de los 92 millones de habitantes en Egipto.

Tras de su visita a la universidad islámica de Al Azhar y su reunión con el gran imán de esa institución suní, el jeque Ahmed Al Tayeb, Francisco también se verá también con el papa copto, Teodoro II, y se desplazará a la Iglesia de San Pedro. Los dos pronunciarán una oración ecuménica por las víctimas de los atentados contra cristianos de los últimos meses.

Hace tan solo tres semanas, dos ataques reivindicados por el grupo terrorista ISIS contra iglesias coptas causaron la muerte de 45 personas en el Domingo de Ramos.



Grandes medidas de seguridad

Ante la visita de Francisco, la ciudad de El Cairo se ha blindado para prevenir cualquier ataque. Así, la nunciatura apostólica donde residirá Francisco durante su estancia estaba completamente vigilada y los accesos cortados.

La misma situación se vivía en la sede de la Iglesia copta, donde había apostados numerosos vehículos blindados para evitar cualquier ataque.

Con Francisco viajan unos 70 periodistas, y la delegación pontificia, encabezada por el secretario de Estado, Pietro Parolin; el sustituto para los Asuntos Generales, Angelo Becciu; el prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, el cardenal argentino Leonardo Sandri y el presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, el cardenal suizo Kurt Koch.