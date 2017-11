Trump ataca la arquitectura del comercio internacional mientras el presidente chino la defiende

"No podemos seguir tolerando los abusos comerciales crónicos y no los toleraremos", dijo ante directivos empresariales de todo el mundo reunidos en Vietnam, en el foro Asia-Pacífico. Instó a la región a dejar de ser rehén de las "fantasías retorcidas" del gobernante norcoreano Kim Jong Un.

En una enérgica defensa de su doctrina "Estados Unidos primero", el presidente Donald Trump aseguró este viernes en el foro económico Asia-Pacífico que su país "no tolerará" el comercio desleal, mercados cerrados y el robo de la propiedad intelectual, ya que busca reescribir las reglas de comercio global.

"No podemos seguir tolerando los abusos comerciales crónicos y no los toleraremos", dijo ante un nutrido grupo de directivos empresariales de todo el mundo reunidos en Danang, ciudad costera del centro de Vietnam, en el que fue contrastante la posición de defensa de la globalización por parte del presidente chino Xi Jiping.



En un discurso que, por turnos, prodigaba elogios a las naciones de Asia y el Pacífico o las acusaba de socavar la economía más grande del mundo, Trump dijo que los intereses estadounidenses habían sido mal atendidos por la arquitectura del comercio mundial.

Trump señaló que buscará un trato "justo y recíproco" que respete las reglas en la relaciones con sus socios.





"Se han perdido muchas oportunidades para el beneficio mutuo porque hay gente en la que no se puede confiar, que no sigue las reglas. No podemos ni vamos a permitirlo más", subrayó.

"No vamos a dejar que se aprovechen más de Estados Unidos. Siempre voy a poner a Estados Unidos primero de la misma manera que espero que todos ustedes en esta sala pongan primero a sus países", remató.

El mandatario dijo que Estados Unidos está dispuesto a cerrar tratos bilaterales con cualquier país de la región del Indo Pacífico, pero sólo sobre la base del "respeto mutuo y el beneficio mutuo".

"No culpo a China ni a ningún otro país por aprovecharse de Estados Unidos en el comercio", dijo a la audiencia de APEC. "Solo están haciendo su trabajo".



Trump se jactó de que "la renovación económica estadounidense está impulsando al mundo entero", para luego citar varias estadísticas sobre crecimiento económico, bajo desempleo y máximos en el mercado bursátil.

El correlato del discurso de Trump ha sido precisamente la posición del presidente chino, Xi Jiping.

"En las últimas décadas, la globalización económica ha contribuido significativamente al crecimiento mundial. Es más, se ha convertido en un cambio histórico irreversible", dijo Xi en la reunión de la APEC.

Además, se ha anunciado una reunión de los mandatarios de los 11 países del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), del que Trump sacó a Estados Unidos en una de sus primeras medidas como presidente.

Los 11 miembros del TPP intentarán hoy cerrar un nuevo acuerdo para impulsar el comercio en la región, donde el peso de China es determinante.



Las "fantasías retorcidas" de Kim Jong Un

Por otra parte, Trump advirtió que la región de Asia-Pacífico no tienen que vivir con las ambiciones nucleares del gobernant de Corea del norte, Kim Jong Un, a las que tildó de "fantasías retorcidas".

"El futuro de esta región y de su gente hermosa no deben ser rehén de las fantasías retorcidas de un dictador que busca la conquista violenta, y del chantaje nuclear", dijo Trump.

En principio se pensaba que el presidente estadounidense aprovecharía su paso por Vietnam para reunirse con su homólogo ruso Vladimir Putin, pero finalmente no habrá encuentro cara a cara, indicó la Casa Blanca.

"En lo que se refiere a una reunión con Putin nunca hubo nada confirmado y no habrá ninguna debido a problemas de agenda en ambos lados", dijo a la prensa la secretaria de prensa estadounidense, Sarah Sanders, poco después de la llegada del avión presidencial Air Force One al aeropuerto de Danang, una ciudad costera del centro del país.