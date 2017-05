Putin ofrece entregar al Congreso de EEUU el contenido de la conversación entre Trump y el ministro de exteriores ruso

Según recoge 'The Associated Press', el mandatario ruso consideró que plantear que Trump compartió información de los servicios de inteligencia con Rusia es "esquizofrénico".

El presidente ruso, Vladimir Putin, desestimó la polémica suscitada en torno al supuesto intercambio de información entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y dijo estar dispuesto a entregar el contenido de las conversaciones al Congreso de Estados Unidos y al Senado.

La declaración de Putin se produce después de que The Washington Post y The New York Times revelaran que había compartido información "altamente clasificada" sobre Estado Islámico al canciller y al embajador de Rusia en el encuentro que sostuvieron la semana pasada en la Casa Blanca.

"Si la Administración de EEUU lo considera oportuno, estamos dispuestos a ofrecer al Senado y al Congreso de EEUU la grabación de la conversación", dijo Putin en rueda de prensa.

No obstante, minutos después su asesor presidencial, Yuri Ushakov, puntualizó que se refería a la transcripción de la conversación entre Trump y Lavrov la semana pasada.

Putin incluso bromeó con la idea de que Trump hubiera entregado secretos al ministro ruso al que dijo "regañaría" porque no le había pasado el contenido de esa información.



"(Lavrov) no compartió esos secretos con nosotros - ni conmigo, ni con el respresentante de los servicios secretos rusos. Muy mal por su parte", ironizó Putin durante la rueda de prensa, recoge AFP.

Esta polémica se inscribe además en el centro de una tormenta política desatada luego de que el presidente Trump despidiera la pasada semana al director del FBI, quien estaba investigando los posibles nexos entre la campaña de Trump y el gobierno ruso, y después de filtrarse a la prensa supuestos memorandos en los que éste le pedía a Comey dejase la investigación al exasesor de seguridad nacional de la Casa Blanca Michael Flynn.

Flynn se vio forzado a presentar su dimisión, apenas tres semanas de asumir el cargo, tras conocerse que engaño al vicepresidente, Mike Pence, sobre el contenido de una conversación que sostuvo con el embajador de Rusia, antes de su nombramiento.