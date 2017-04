La última vez que EEUU y Corea del Norte estuvieron cerca de una guerra (y cómo el expresidente Carter intervino)

El presidente Donald Trump advirtió este lunes a Corea del Norte que se prepare para nuevas sanciones de Naciones Unidas, justo cuando se espera que Pyongyang realice su sexta prueba nuclear.

La tensión entre los dos países, que no tienen relaciones diplomáticas, se agudizó con el envío del portaaviones estadounidense USS Carl Vinson. Desde Washington, Trump aseguró que el " status quo en Corea del Norte es inaceptable" y que esa nación "es un gran problema para el mundo que debe ser resuelto de una vez". Y, desde Pyongyang, autoridades afirmaron que el acercamiento del navío es "un acto extremadamente peligroso de parte de quienes planifican una guerra nuclear para invadirlos".



La dura retórica y la escalada de las declaraciones entre Washington y Pyongyang hace recordar los primeros meses de 1994, cuando el entonces presidente Bill Clinton contempló el uso de la fuerza militar luego de que Corea del Norte impidió a inspectores internacionales constatar que se había ceñido a las disposiciones del Tratado de No Proliferación Nuclear.

En ese entonces, explica el experto en seguridad y relaciones internacionales Ted Galen Carpenter del CATO Institute en un artículo para The National Interest , surgió evidencia que Corea del Norte estaba procesando plutonio en el reactor en Yongbyon y había logrado recopilar material suficiente como para construir dos bombas.



"Tuve la determinación de impedir que Corea del Norte desarrollara un arsenal nuclear, incluso si estaba ante el riesgo de una guerra", reconoció Clinton en un libro con sus memorias. Por ello, su secretario de Defensa William Perry delinó un plan con ataques quirúrgicos contra instalaciones nucleares de Corea del Norte, agrega Galen Carpenter en su artículo.

Una llamada telefónica



Pero una llamada inesperada allanó el camino para las conversaciones bilaterales que arrancaron meses después.

Quien llamó a Clinton fue su antecesor Jimmy Carter con la oferta de mediar para resolver la crisis. Recibió luz verde del presidente en funciones con la condición de que llevara bajo el brazo una lista de demandas para el gobernante Kim Il-sung.



El acercamiento comenzó a rendir frutos a pesar de que hubo declaraciones contradictorias de Carter en Corea del Norte y de Clinton en Estados Unidos sobre un levantamiento de las sanciones contra el aislado país en Naciones Unidas. Pero las inéditas conservaciones siguieron adelante.

Imágenes de televisión de la época mostraron a Carter siendo recibido con un apretón de manos y un abrazo por Il-sung. Luego se reunieron en el yate privado del gobernante norcoreano.



El 15 de junio de 1994, Pyongyang aceptó congelar su programa nuclear y retomar las conversaciones de alto nivel con Washington. Para ello tuvo que comprometerse a no alimentar su reactor nuclear, a no procesar cualquier remanente de combustible nuclear y a no echar del país a los inspectores de la agencia internacional de energía atómica.

"Eso nos da la oportunidad de reforzar la confianza", dijo Carter a CNN tras las reuniones.

Il-sung falleció casi un mes después, pero su sucesor, su hijo Kim Jong-II, firmó el 12 de agosto de ese año un comunicado conjunto desglosando un proceso de tres fases para poner fin a su programa nuclear.

Sin embargo, pruebas de misiles y un intercambio de la tecnología nuclear, entre otros roces, volvieron a agriar un par de años después las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte.