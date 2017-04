Corea del Norte y Venezuela: los dos conflictos que preocupan al papa Francisco

Dos conflictos políticos actuales preocupan y copan la atención del papa Francisco: Corea del Norte y Venezuela. En el primero el pontífice cree que es necesaria la mediación de un tercer país que permita rebajar las tensiones con Estados Unidos, y en el segundo plantea retomar el diálogo con intermediarios a fin de concretar soluciones pero con garantías de que se cumplan los acuerdos que se alcancen.

Este sábado, hablando con periodistas a bordo del avión que lo lleva de regreso al Vaticano desde El Cairo, el Papa señaló que un tercer país, como Noruega, debería intentar mediar en la disputa entre Corea del Norte y Estados Unidos, para enfriar una situación se ha vuelto "demasiado candente" y que representa el riesgo de devastación nuclear.



publicidad

El Papa habló después de que Corea del Norte realizó un lanzamiento de prueba de un misil balístico poco después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, advirtió que el fracaso de los esfuerzos por frenar los programas nuclear y de misiles balísticos de Pyongyang podría llevar a "consecuencias catastróficas".

El jerarca de la Iglesia Católica comentó que cree que "una buena parte de la humanidad" sería destruida en cualquier guerra generalizada.

Bergoglio dijo que está preparado para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando el republicano visite Europa el próximo mes, pero agregó que no está al tanto de que Washington haya solicitado un encuentro.

Desde su punto de vista, la Organización de las Naciones Unidas debería reafirmar su liderazgo en la diplomacia mundial, ya que se ha vuelto "demasiado reducido".





"Hay tantos facilitadores en el mundo, hay mediadores que se ofrecen, como Noruega, por ejemplo", dijo en su tradicional conferencia de prensa improvisada al final de cada viaje.

"(Noruega) Siempre está lista para ayudar. Ese es sólo uno, pero hay muchos. Sin embargo, el camino es el camino de las negociaciones, de una solución diplomática", comentó en la discusión, que se prolongó por unos 30 minutos.

Noruega negoció en secreto un pacto entre Israel y los palestinos conocido como los Acuerdos de Oslo a comienzos de la década de 1990.

"Estamos hablando sobre el futuro de la humanidad. Hoy, una guerra generalizada destruiría, no diría a la mitad de la humanidad, pero sí a buena parte de la humanidad, y de la cultura, todo, todo", agregó.



publicidad





Diálogo con garantías

El papa Francisco consideró además que un nuevo intento de facilitación del diálogo político en Venezuela, como en el que recientemente ha participado el Vaticano, debe producirse en "condiciones muy claras".

El pontífice dijo que los expresidentes que ya intervinieron como facilitadores entre las autoridades y la oposición -el español José Luis Rodríguez Zapatero, el panameño Martín Torrijos y el dominicano Leonel Ferndández, "están insistiendo" para volver a intentarlo.

"Están buscando el lugar", dijo el papa preguntado sobre el punto de vista del Vaticano, que acompañó ese proceso, por los medios de comunicación, entre ellos Efe, que viajaron con él en el avión de regreso a Roma desde El Cairo.

"Yo creo que tiene que ser en condiciones muy claras, parte de la oposición no quiere esto, que es curioso, la misma oposición está dividida y por otro lado parece que los conflictos se agudizan más pero hay algo en movimiento, hay algo en movimiento", afirmó.

"Todo lo que se pueda hacer por Venezuela hay que hacerlo con las garantías necesarias, si no, jugamos 'tin pin pirulero'", dijo el pontífice argentino.





Sin embargo, la oferta de Bergoglio no fue bien recibida por la oposición. El gobernador y excandidato presidencial opositor Henrique Capriles Radonski, descartó reanudar un proceso de diálogo con el gobierno con los mismos mediadores.

“Escuché unas declaraciones del papa, que habla de que la oposición está dividida, eso no es verdad. Habla como que si unos quisieran dialogar y otros no. Los venezolanos todos queremos dialogar, pero no estamos dispuestos a un diálogo ‘Zapatero”, afirmó el dirigente opositor desde la vigilia convocada por los estudiantes muertos en protestas.

El líder opositor le recordó al pontífice que en Venezuela hubo lo que la oposición ha llamado "golpe de estado" y que por las manifestaciones para exigir la restitución del orden constitucional han sido asesinados más de 30 venezolanos, hay cientos de heridos y más de 1,400 detenciones.



En un estadio militar, el Papa Francisco lidera una multitudinaria misa /Univision 0 Compartir

En fotos: Cómo la propaganda oficial de Corea del Norte construye la imagen de su ídolo Kim Jong-Un El elegido en sus primeros años. Las primeras fotografías oficiales del tercer gobernante de la dinastía norcoreana fueron publicadas por la Agencia Telegráfica Central de Corea del Norte (KCNA) en 2014. A finales de 2011 se anunció oficialmente que sería el sucesor luego de los funerales de su padre Kim Jong Il y se dijo que el joven había nacido justo a los 100 años del “Gran Líder” Kim Il Sung, el fundador de la dinastía, en 1982. Según organismos de inteligencia de Corea del Sur, el joven nació realmente en 1983. Foto: KCNA | Univision 0 Compartir Oficialmente casado. Esta fotografía Kim Jong-Un junto a una joven fue tomada el 6 de julio de 2012 y publicada por agencia central coreana de noticias el 9 de julio de 2012. La televisión estatal norcoreana confirmó el 25 de julio de 2012 que el mandatario coreano está casado con la joven Ri Sol-Ju, la mujer que se había visto varias veces a su lado en eventos públicos. Foto: KCNA/Getty Images | Univision 0 Compartir Celebrando la guerra. Kim Jong-Un festeja con el personal el lanzamiento exitoso del cohete cargado con un satélite el 12 de diciembre de 2012. Los medios norcoreanos anunciaban la intención del líder de continuar los lanzamientos de cohetes de largo alcance, lo que fue condenado por la Organización de Naciones Unidas. Foto: KCNA/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Todo bajo control. La agencia oficial de noticias de Corea del Norte publicó el 28 de mayo de 2013 una fotografía sin fecha de Kim Jong-Un durante una inspección de una estación pesquera controlada por el ejercito. Kim Jong-Un es Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Comandante Supremo del Ejército del Pueblo Coreano, secretario del Partido del Trabajo de Corea y Líder supremo de la Republica Popular Democrática de Corea. Foto: KCNA/Getty Images | Univision 0 Compartir La mirada experta. Kim Jong-Un inspecciona una granja de cerdos del ejercito en un lugar no identificado de Corea del norte el 3 de junio de 2013. Se educó en Berna, Suiza y habla inglés y alemán. El 29 de diciembre de 2011, al finalizar las exequias de Kim Jong-il, Kim Yong Nam, Presidente de la Asamblea Suprema del Pueblo, confirmó a Kim Jong-un como líder supremo de la nación mediante un discurso en la Gran Plaza de Pionyang. Desde el 2009 se dio por sentado entre los servicios diplomáticos que sucedería a su padre como jefe del Partido del Trabajo de Corea y, por tanto, como jefe del Estado. Foto: KCNA/Getty Images | Univision 0 Compartir Líder de los trabajadores. El líder norcoreano Kim Jong-Un durante la apertura del séptimo congreso del Partido de los Trabajadores en Pyongyang. La imagen fue tomada el 6 de mayo de 2016 y publicada el 7 de mayo por la agencia oficial de noticias de Corea del Norte. Foto: KCNA/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La foto oficial. La agencia de noticias de Corea del Norte publicó esta fotografía sin fecha el 10 de mayo de 2016. Un retrato del líder oficialmente seleccionado como presidente del Partido de los Trabajadores del Pueblo, el 9 de mayo de 2016. Foto: KCNA/Getty Images | Univision 0 Compartir Inspección tecnológica. Kim Jong-Un inspecciona una exposición de maquinarias y equipos pesados en una lugar no identificado de Corea del Norte el 13 de mayo de 2016.

Foto: KCNA/Getty Images | Univision 0 Compartir La vista en todo. Kim Jong-Un examina la producción en una fábrica de implementos deportivos de Pyongyang el 2 de junio de 2016. Foto: KCNA/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ovación Militar. Kim Jong-Un es aplaudido por militares luego de una prueba de lanzamiento de misiles de medio y largo alcance en un lugar no identificado de Corea del Norte el 23 de junio de 2016. El 29 de marzo de 2013, el máximo mandatario norcoreano había declarado el "Estado de guerra" a Corea del Sur, aumentando las posibilidades de una guerra nuclear. Foto: KCNA/Getty Images | Univision 0 Compartir Ovación femenina. Un grupo de mujeres artistas aficionadas del ejercito popular de Corea del Norte saluda a Kim Jong-Un luego de una actuación, el 16 de julio de 2016. Foto: KCNA/Getty Images | Univision 0 Compartir Poderosa Complicidad. Kim Jong-Un bromea con un militar durante la inspección a una fabrica de alimentos en un lugar no identificado de Corea del Norte el 24 de julio de 2016. Foto: KCNA/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Alimentos para el pueblo. Kim Jong-Un verifica la calidad del maíz cultivado en una granja militar. 13 de septiembre de 2016. Foto: KCNA/Getty Images | Univision 0 Compartir Ojos en la ciencia. El líder norcoreano examina una jeringa fabricada en Pyongyang el 24 de septiembre de 2016. Foto: KCNA/Getty Images | Univision 0 Compartir Inspección de armas. Kim Jong-Un chequea los fusiles de un batallón especial de la armada norcoreana. 4 de noviembre de 2016. Foto: KCNA/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Experto en zapatos. La imagen del 9 de diciembre de 2016 muestra a Kim Jong-Un inspeccionando una fábrica de zapatos en la provincia de Kangwon. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Nuevos apartamentos. Kim Jong-Un inspecciona sonriente la construcción de apartamentos en la calle Ryomyong, en Pyongyang. 26 de enero de 2017. Foto: KCNA/Getty Images | Univision 0 Compartir Orfanato recién construido. El líder coreano se muestra sentado en una cama de la nueva escuela primaria y orfanato de Pyongyang, el 2 de febrero de 2017.' Foto: KCNA/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Junto a los niños. El líder norcoreano y su esposa visitan la escuela revolucionaria Mangyongdae para plantar árboles con los niños el día del árbol. 2 de marzo de 2017. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Saludo al pueblo. Kim Jong-Un preside el desfile cívico militar que conmemora el 105 aniversario de su padre, Kim Il Sung, el 16 de abril de 2017. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir