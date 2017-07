Corea del Norte realiza un nuevo ensayo de misiles balísticos días antes del inicio de la cumbre del G20

Corea del Norte realizó este martes un nuevo ensayo con misiles balísticos, disparando al menos un proyectil en dirección al Mar de Japón, según detalló un portavoz del Ministerio de Defensa surcoreano.

La prueba se realizó en torno a las 9:40 hora surcoreana desde la provincia de Pyongan del Norte y el ejército del Sur se encuentra analizando el número y el tipo de misil empleado en el test.

De acuerdo con la televisión pública japonesa NHK, citando al Ministerio de Defensa, el misil voló durante unos 40 minutos y pudo haber aterrizado en la Zona Económica Exclusiva de Japón (EEZ).



El lanzamiento de misiles de Corea del Norte es el último desde que Pyongyang disparó varios misiles de crucero a principios de junio y se adelanta a que los líderes de Estados Unidos, China, Japón y Corea del Sur debatan los esfuerzos para frenar las pruebas nucleares y de misiles del norte de la cumbre del G20 Del 7 al 8 de julio.

Tras el lanzamiento, el presidente estadounidense, Donald Trump, reaccionó preguntándose en Twitter si el líder norcoreano, Kim Jong-un, no tiene nada mejor que hacer y advirtiéndole que la paciencia de Seúl y Tokio se está acabando.

Trump, que ha pasado un fin de semana jugando al golf por trigésimo quinta vez desde que llegó a la Presidencia, recurrió a Twitter para asegurar: "Corea del Norte acaba de lanzar otro misil ¿Este tipo no tiene nada mejor que hacer con su vida?".



North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea.....