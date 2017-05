Corea del Norte advierte sobre prueba nuclear "en cualquier momento"

En momentos en los que la comunidad internacional llama a rebajar las tensiones, Corea del Norte advirtió este lunes que realizará un ensayo nuclear "en cualquier momento y en cualquier lugar", tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump que no excluye una acción militar ante provocaciones del régimen de Kim Jong-un.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte aseguró este lunes que Pyongyang está "completamente preparado para responder a cualquier opción tomada por Estados Unidos", según declaraciones recogidas por AFP.

El régimen seguirá reforzando sus capacidades de "ataques nucleares preventivos" a menos que Washington renuncie a sus políticas hostiles, dijo en un comunicado de la agencia estatal de noticias KCNA.



El funcionario asegura que las medidas "para reforzar la fuerza nuclear al máximo se tomarán de manera consecutiva y sucesiva en cualquier momento y en cualquier lugar decidido por su liderazgo supremo", añadió el portavoz, aparentemente refiriéndose a una sexta prueba nuclear.

En los últimos once años Corea del Norte ha llevado a cabo cinco pruebas nucleares y se los analistas creen que está avanzando en su objetivo para construir un misil intercontinental con una ojiva capaz de llegar a Estados Unidos.

El portavoz aseguró que, si Corea del Norte no estuviera armado con "la poderosa fuerza nuclear", Washington habría "cometido sin vacilar la misma agresión en Corea que ha cometido en otros países", señaló sin especificar.



publicidad

Una serie de imágenes publicadas el pasado mes de abriel por una web especializada en temas de seguridad sugieren que Pyongyan estaría preparada para un ensayo nuclear.

En otro alarde propagandístico Corea el Norte también el mes pasado proyectó un video, dentro de un espectáculo musical, que recreaba un ataque nuclear a Estados Undios como se puede ver aquí.



El intento de muestra de fuerza más reciente de Pyongyang fue otra prueba fallida este mismo sábado que se produjo pocas horas después de que el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, presionara al Consejo de Seguridad de la ONU para que hiciera más para que Corea del Norte abandone su programa armamentístico.

La actitud de Corea del Norte está siendo un dolor de cabeza para el presidente estadounidense, Tillerson advirtió al Consejo de Seguridad de la ONU la semana pasada de "consecuencias catastróficas" si el mundo no actúa y dijo que las opciones militares para tratar con el Norte todavía estaban "sobre la mesa".

En la misma línea el presidente Trump durante una entrevista que se emitió el domingo en el programa Face the Nation de la cadena de televisión CBS, no descartó la opción militar, al reconocer que si Corea del Norte llevara a cabo otra prueba nuclear "no estaría contento".



publicidad

Cuando le preguntaron si eso significaba que era partidario de una "acción militar", Trump respondió de forma ambigua: "No sé, quiero decir, ya veremos".

"Es un juego de ajedrez. No quiero que la gente sepa lo que estoy pensando", agregó el mandatario que volvió a hacer referencia a su buena relación con China, país aliado de Corea del Norte pero que espera tenga un papel para apaciguar al líder norcoreano.