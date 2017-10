Piden disculpas por libro que afirma que los hispanos creen en el dolor como castigo divino

La casa editorial Pearson se ha disculpado después de ser criticados por usuarios de redes sociales que consideran que un libro de texto para enfermeras contiene material racista.

El libro "Nursing: A Concept-Based Approach to Learning" (Enfermería: un enfoque basado en conceptos para el aprendizaje), contiene consejos para las enfermeras cuando se administra alivio del dolor a personas de diferentes orígenes étnicos.

En la sección "Diferencias culturales en respuesta al dolor", el libro aconseja al lector que "la cultura de un cliente influye en su respuesta y creencias sobre el dolor". El autor categoriza estas diferencias en las siguientes amplias subsecciones que mezclan culturas, religiones y razas: "Árabes / musulmanes", "asiáticos", "negros", "judíos", "hispanos" y "nativos americanos".

Esto es lo que dice el libro sobre cómo los hispanos afrontan el dolor:

El libro dice que los negros "a menudo dicen soportar un dolor más intensos que las personas de otras culturas".

Los chinos "pueden no pedir medicación porque no quieren que la enfermera deje de dedicarse a una tarea más importante".

Pearson dijo en redes sociales que retirarán el contenido ofensivo de las futuras ediciones impresas y de la edición electrónica.



We agree that it is wrong. We have removed it from current electronic and future print editions and apologize for its publication.