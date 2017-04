Racismo

"No se admiten ni perros ni mexicanos": el polémico cartel en un bar de Uruguay que molestó a México

Imagen del cartel del café donde se lee, en inglés, "No se admiten perros ni mexicanos".

El almuerzo se sirve desde las 12:00 hasta las 3:00, hay sándwiches, burritos, ensaladas y quesadillas, entre otras opciones en la cafetería Coffee Shop de Montevideo, Uruguay, según anuncia un cartel que recibe a los clientes. Pero, en ese mismo letrero, se podía leer hace unos días que "no se admiten perros ni mexicanos".

La polémica comenzó cuando Rodrigo Arim, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, denunció en su cuenta de Twitter que había visto la pizarra con el mensaje racista escrito en inglés "No dogs or Mexicans are allowed".

"Inaceptable: cartel en café ‘no se permiten perros ni mexicanos'. No es USA, es Pocitos (un barrio de la ciudad). Propietario norteamericano. Discriminación pura", escribió Arim. Al poco de su publicación, la polémica comenzó a crecer y hasta la embajada mexicana en Uruguay salió a criticar este lunes la "lamentable y deplorable actitud racista, discriminatoria y xenófoba ostentada" del bar.

“La Embajada reprueba y rechaza terminantemente la exhibición sobre la vía pública de un cartel en el que se ofende y discrimina a los nacionales mexicanos. En ese sentido, apela al respeto y solidaridad que siempre ha imperado entre México y Uruguay y solicita a ese honorable ministerio (de Relaciones Exteriores) ser el conducto con las instancias uruguayas a que haya lugar para que, conforme a Derecho, el mencionado negocio deje de fomentar de manera inmediata y definitiva actitudes denigrantes contrarias a los valores y principios de la sociedad uruguaya", dijo en una nota la embajada.



Inaceptable : cartel en cafe "no se permiten perros ni mexicanos". No es USA, es Pocitos. Propietario norteamericano. Discriminación pura. pic.twitter.com/SrZvLjxudH — Rodrigo Arim (@RodrigoArim1) April 8, 2017

El bar, situado en una conocida zona de Montevideo, recibió un "linchamiento virtual y críticas", según informó el diario Montevideo.com.uy, por lo que fue considerado un mensaje contra los mexicanos, siguiendo la estela de la retórica utilizada por el presidente Donald Trump durante la campaña electoral, en la que llegó a calificarlos de "violadores" y "criminales".

Es solo un "malentendido"

Los dueños, sorprendidos por la repercusión de la que han sido objeto, negaron cualquier connotación racista y calificaron lo sucedido como un "malentendido". En un post en su página de Facebook, explicaron que la expresión "no se admiten perros ni mexicanos" tiene su origen en la película The Hateful Eight ( Los 8 más Odiados, en español), de Quentin Tarantino.

"El furor que se generó en estos días por el contenido del cartel que tenemos en nuestra vereda, es un gran malentendido. Absolutamente nadie ha sido discriminado en nuestro establecimiento jamás", se defendieron los dueños del Coffee Shop.



"Podemos ser distintos. Sabemos que el humor en los comentarios y las citas que rotan en dicho pizarrón a veces puede resultar impertinente o no ser comprendido, siempre hacemos lo mejor que podemos por todos los que nos visitan", continúa el comunicado en el que explican que suelen utilizar citas que creen "interesantes de compartir y otras que, con mayor o menor éxito, consideramos graciosas".

En su explicación invitan además a no dejarse "llevar por la histeria" y ver la película del conocido cineasta estadounidense.

Sin embargo, las autoridades uruguayas y las mexicanas parece que no comparten la visión del café.

La directora de Desarrollo Social de la Intendencia, Fabiana Goyeneche, anunció que su institución se puso en contacto con el local para informarles sobre las normas que existen en el país sobre discriminación en lugares públicos. Según el medio Montevideo Portal, la Intendencia abrió un expediente al local y notificó el caso a la Institución Nacional de Derechos Humanos y a la Defensoría del Vecino de la capital uruguaya. Los dueños, ahora, deberán presentar sus alegaciones por escrito el martes 18.



Tras el revuelo creado, el café de Pocitos sustituyó la frase de los mexicanos en su pizarra por otra en la que se lee: "ACÁ NO DISCRIMINAMOS A NADIE".