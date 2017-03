Estados Unidos y Europa condenan la detención de cientos de manifestantes opositores en Rusia

El Gobierno de EEUU condenó este domingo la detención de "cientos de manifestantes pacíficos" en Rusia, entre ellos el líder opositor Alexéi Navalny, en la jornada nacional de protesta contra la corrupción convocada por ese político.

"Estados Unidos condena contundentemente la detención de cientos de manifestantes pacíficos en Rusia el domingo", afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, en un comunicado divulgado por medios estadounidenses.

En la cuenta oficial de Twitter, el Departamento de Estado también ha dejado ver claramente su condena a las cientos de detenciones.



U.S. condemns detention of 100s of peaceful protesters in #Russia today. Detaining peaceful protesters is an affront to democratic values.