WikiLeaks, la organización que filtró emails de Clinton, ofrece ahora $100,000 por las supuestas cintas de Trump y Comey

No se sabe si existen, pero este viernes el presidente Donald Trump amenazó al exdirector del FBI James Comey, que él mismo despidió esta semana, para que no realizara filtraciones a la prensa. Para ello, le dejó claro en un mensaje de Twitter que "más vale que no haya 'grabaciones' de nuestras conversaciones".

En cuanto publicó el mensaje, se generó un gran debate sobre si la Casa Blanca estaba grabando conversaciones al puro estilo de Nixon. Sea cierto o no, WikiLeaks no ha dejado pasar la oportunidad y está ofreciendo nada menos que 100,000 dólares por esos archivos. Así lo ha publicado en varios mensajes en su cuenta de Twitter.



WikiLeaks offers US$100k for the Trump-Comey tapes. To increase the reward send Bitcoin to reward address: 1FfzC3KrbrJ3CRbz4hqHnxSqvYfy9M5CT pic.twitter.com/CJInYx4fcw — WikiLeaks (@wikileaks) May 12, 2017

Con este movimiento, la organización creada por Julian Assange vuelve al debate político estadounidense, después de que durante la pasada campaña electoral se dedicara a publicar correos del Partido Demócrata que fueron utilizados por los republicanos para atacar a la candidata Hillary Clinton. En ese momento, los demócratas acusaron a WikiLeaks de estar al servicio de Moscú y de su intento de influenciar en el proceso electoral.

Si dichas grabaciones existen es, por ahora un misterio, pero si se publicaran sirvirían para aclarar qué le dijo realmente el exdirector del FBI cuando se reunió con Trump en la Casa Blanca. Según el presidente, durante un encuentro Comey le aseguró que no estaba siendo investigado en el caso conocido como 'Rusiagate', que trata de ver si Moscú y parte del entorno del presidente se confabularon para instalarlo en el Despacho Oval.

Además, según informó The New York Times, en dicha cita, el presidente Trump le pidió al ya exdirector de la agencia "lealtad", pero simplemente recibió una promesa de "honestidad".

El despido de Comey, que la Casa Blanca justificó por su desempeño en la investigación a Hillary Clinton por el uso de un servidor privado, ha marcado la agenda política toda la semana. Los demócratas y algunos republicanos reprochas que Trump se haya deshecho del hombre que estaba encargado de investigar si había algún nexo de su entorno con el Kremlin.