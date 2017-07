El representante republicano Steve Scalise fue hospitalizado nuevamente este miércoles ante los temores de una posible infección tras el disparo que recibió en junio en un tiroteo durante una práctica de béisbol.

"El congresista Steve Scalise ha sido readmitido en la unidad de cuidados intensivos por nuevas preocupaciones sobre una infección. Su condición es considerada seria", se lee en un comunicado divulgado en la cuenta de Twitter de Scalise que cita a los médicos del hospital MedSar, de Washington DC. El mensaje advierte que los detalles sobre la condición del republicano serán ampliados este jueves.



