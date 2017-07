Usuario de Reddit se disculpa por el video que usó Trump en un polémico tuit contra CNN

El usuario de la red social Reddit, que hace pocos días reclamó el crédito de haber motivado un controversial tuit del presidente Donald Trump, fue localizado por CNN a la que trasladó sus disculpas por esa publicación de contenido ofensivo que malpone a la cadena y por otra serie de posts que han sido fuertemente criticados por sus mensajes como racistas y antisemitas.

HannAssholeSolo, como se identifica este usuario en Reddit, elaboró un gif con un antiguo video donde aparece Trump en una competición de lucha libre, pero con la cara de su contrincante tapada por un logo de CNN. La frase que acompañaba la animación decía: "Trump derriba las noticias falsas". Subió su gif al hilo r/The_Donald, un subforo de la red social Reddit donde comentan miembros de la derecha alternativa de internet, la alt-right, se exalta la figura del presidente y se ataca a sus supuestos enemigos.



publicidad

Luego, su gif fue editado en un video con sonido y tuiteado por el presidente el pasado domingo. En Reddit, HannAssholeSolo tomó el crédito por inspirar el tuit de Trump y tenía tanta emoción que escribió en el hilo de la red social: "¡Wow! Me despierto con mi café de la mañana y retuits a mi post, pero del mismo Emperador MAGA!¡Me honran! (MAGA es el acrónimo para el lema de la campaña del presidente: Hacer América grande otra vez, 'Make America Great Again', en inglés).



El efecto de ese tuit fue el de una bola de nieve: otros mensajes anteriores de HannAssholeSolo circularon rápidamente en las redes sociales, muchos de ellos incluían imágenes racistas y antisemitas que desataron incontables críticas.

Ahora el usuario se ha disculpado en un largo post en Reddit en el que rechaza la violencia contra la prensa y expresa remordimientos, tanto allí como en una entrevista con CNN, por las publicaciones de contenido racista y antisemita, que además borró de su cuenta.

"En primer lugar, me gustaría pedir disculpas a los miembros de la comunidad Reddit por conseguir en este sitio y este hilo una controversia que nunca debería haber ocurrido", escribió. "También me gustaría pedir disculpas por los mensajes que fueron racistas, intolerantes y antisemitas. No soy de ninguna manera este tipo de persona, amo y acepto a personas de todos los ámbitos de la vida y lo he hecho durante toda mi vida. No soy la persona que los medios retratan", afirmó.



Cuando CNN le preguntó acerca de esos mensajes, respondió: "Amo a las personas de todas las razas, credos y orígenes. Uno de mis mejores amigos es un homosexual y uno de mis mejores amigos es judío y otro es musulmán".

En su declaración en Reddit el usuario se disculpó también por la exaltación de la violencia contra la prensa. "El meme fue creado puramente como una sátira, no era un llamado a la violencia contra CNN o cualquier otra cadena de noticias", escribió. "No tenía ni idea de que alguien lo tomaría, agregaría sonido en él y luego lo pondría en el Twitter del Presidente. Fue una broma, nada más", dijo a CNN.

En la entrevista con la cadena, HannAssholeSolo dijo que la Casa Blanca no pidió su permiso para usar el polémico gif, y que probablemente habría dicho que no si se lo hubiesen solicitado. La Casa Blanca no ha dicho cómo obtuvo la animación original, ni Trump ha emitido una disculpa por el tuit. HanAssholeSolo comentó al respecto: "Creo que deberían haber utilizado su mejor juicio, ya que fue una reacción como un acto reflejo. No deberían haber publicado algo así”.



En video: Los ataques del presidente Trump contra CNN Univisión 0 Compartir

El asesor de Seguridad Nacional, Tom Bossert, dijo en ABC's esta semana que "nadie percibiría" el tuitt como una amenaza. Pero el Comité para la Protección de los Periodistas dijo en un comunicado esa publicación "socava el trabajo de los medios en Estados Unidos y lo hace más peligroso".

Antes de que borrara sus publicaciones racistas y homofóbicas, el medio digital Quartz se adelantó y guardó imágenes de dichos posts en los que el usuario hace aseveraciones cosas como esta: "500,000 musulmanes muertos son un buen comienzo. Maten al resto y entonces me impresionarán".

La CNN que logró rastrear sus redes sociales y localizarlo no ha querido dar su identidad al tratarse de un particular que ha emitido una extensa declaración de disculpa, mostró su remordimiento diciendo que ha eliminado todos sus posts ofensivos, y porque dijo que no va a repetir este feo comportamiento feo enredes sociales".