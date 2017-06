Una población hostil le saca el dedo a Rex Tillerson en Nueva Zelanda tras la salida de EEUU del Acuerdo de París

La caravana del secretario de Estado, Rex Tillerson, fue recibida fríamente en Nueva Zelanda por quienes se encontraban a los lados de la carretera que conduce a Wellington, y el común denominador fue en muchos casos gente mostrándole el dedo y el pulgar hacia abajo como señal de protesta por la decisión del presidente Donald Trump de retirarse del Acuerdo de París contra el cambio climático.

Medios locales incluso destacaron con sorpresa la hostilidad de la gente frente al jefe de la diplomacia estadounidense.

"Nunca he visto tanta gente mostrándole el dedo a una caravana estadounidense como hoy", informó el periodista de The Washington Post, Gardiner Harris, al medio neozelandés Stuff.co.nz.

Además, unas 200 personas se aglutinaron frente a la sede del Parlamento para dar la "no bienvenida" a Tillerson, la mayoría activistas defensores del medio ambiente. El capítulo de Greenpeace en Nueva Zelanda se refirió al secretario de Estado como el secuaz de Trump.

El propio primer ministro de Nueva Zelanda, Bill English, tuvo que hacer referencia a la fría recepción que experimentó el funcionario estadounidense. "Por largo tiempo los neozelandeses han rechazado a varios presidentes de EEUU y han estado en desacuerdo con sus puntos de vista sobre el desarme nuclear durante los últimos 30 años. Pero eso no ha evitado que confirmemos nuestros valores comunes y que cooperemos con ellos en temas de seguridad y defensa".



English reconoció que en su conversación privada con Tillerson se discutió la salida de EEUU del Acuerdo de París y que el gobierno mostró su total desacuerdo. El premier indicó que Tillerson respaldó la decisión de Trump y que como él afirmó que no servía a los intereses de los estadounidenses.



Just saw a stuff notification about tillerson's motorcade and imagining people in Wellington lining the streets looking like this. pic.twitter.com/XcDq6FIkZG

— Tony Kuriger (@TMKuriger) June 6, 2017