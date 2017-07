Una orden judicial obliga a la Casa Blanca a entregar el registro de visitas a Mar-a-Lago

La Casa Blanca deberá entregar antes del próximo 8 de septiembre el registro de visitas a Mar-a-Lago, el club privado que el presidente estadounidense, Donald Trump, tiene en Florida y en el que ha pasado siete fines de semana desde que llegó al poder.

La medida llega por una orden judicial dada a conocer este lunes a raíz de una demanda presentada por la organización Ciudadanos en favor de la Responsabilidad y la Ética en Washington ( CREW, en inglés), el Instituto Knight para la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia (Nueva York) y el Archivo Nacional de Seguridad.

"La gente merece saber quién viene a reunirse con el presidente y su equipo", dijo el director ejecutivo de CREW, Noah Bookbinder, en un comunicado.



MAJOR CREW VICTORY: as part of our lawsuit, the gov't has to turn over Mar-a-Lago visitor records by Sept. 8th. We'll be making them public.

— Citizens for Ethics (@CREWcrew) July 17, 2017