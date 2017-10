Un legislador patrocinador de una ley contra el aborto le pidió a su novia que abortara, revela un diario

Una relación extramarital, una alarma por embarazo, un proyecto de ley contra el aborto, un intercambio de mensajes, una revelación, un escándalo. Todo ello le ha ocurrió en pocos meses a Tim Murphy, un legislador republicano de Pittsburgh promotor de una legislación contra el aborto, que le pidió en enero a su novia (ahora ex) que se sometiera a uno cuando pensó que podría estar embarazada.

El caso ha sido destapado por el Pittsburgh Post-Gazette que obtuvo un intercambio de mensajes de texto entre el representante republicano y su expareja Shannon Edwards.

En un mensaje del 25 de enero, Edwards le dijo al congresista que él no tuvo “ningún problema en expresar por todas partes tu postura a favor de la vida, cuando no tuviste ningún problema en pedirme que abortara a nuestro hijo no nacido apenas la semana pasada, cuando pensábamos que era una de las opciones”, de acuerdo con el periódico.

Un mensaje de texto con el número telefónico de Murphy enviado en respuesta afirmaba que su personal era el responsable de sus mensajes opuestos al aborto.

“Nunca los he escrito. El personal los escribe. Los leí y me estremecí. Les pedí que ya no los escribieran”, afirma.

Un vocero de Murphy no quiso hacer comentarios sobre lo publicado por el diario. Finalmente resultó que Edwards no estaba embarazada.

Los mensajes del legislado salen a la luz pública justo cuando el martes la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que penalizaría la realización de abortos después de las 20 semanas de desarrollo fetal. Murphy, miembro de la bancada pro-vida de la cámara baja, es uno de los copatrocinadores de la medida.



Murphy eludió a la prensa en Washington después de votar en favor de la ley, y los reporteros no tuvieron éxito en sus intentos para que declarara al respecto.

La propuesta enfrenta una derrota segura en el Senado, donde los demócratas cuentan con los votos suficientes para invalidarla.





El grupo NARAL Pro-Choice America, partidario del derecho a abortar, no tardó en criticar “la enorme hipocresía” que desplegó Murphy al apoyar el proyecto de ley.

En noviembre del año pasado, Murphy describió su matrimonio como problemático y reveló que mantenía una relación sentimental con Edwards, "a pesar de que no estaba buscando una relación con nadie".



