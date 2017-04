Twitter demanda al gobierno y se niega a revelar la identidad de un crítico de sus políticas migratorias

Twitter demandó al gobierno de Estados Unidos por pedirle que revele quién o quiénes manejan @ALT_USCIS, una de las llamadas cuentas alternativas de las agencias federales creadas tras la llegada de Donald Trump al poder. Esta en particular corresponde, se lee en la demanda, a uno o más empleados del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por su sigla en inglés).

"En los poco más de dos meses desde que fue creada, @ALT_USCIS ha criticado frecuentemente las políticas migratorias de la nueva administración, destacando lo que el usuario considera como un cúmulo de antecedentes de derroche y malos manejos dentro de USCIS y DHS (Departamento de Seguridad Nacional, y divulgando hechos que para los usuarios de la cuenta siembran dudas sobre las políticad de la administración" Trump, precisa la demanda.



Twitter alega que el gobierno no pudo demostrar en su pedido que el usuario o usuarios de la cuenta, que sumaba hasta la tarde de este jueves 65,200 seguidores, cometieron algún delito civil o criminal ni que su solicitud para conocer sus identidades va más allá de suprimir la libertad de expresión.

La red social considera que quienes hablan a través de estas cuentas de "agencias alternativas" lo hacen de forma anónima o utilizando seudónimos para poder hablar libremente sin el temor a sufrir consecuencias negativas por identificarse como el autor o autores de opiniones controversiales respecto al gobierno o sus dependencias, agrega la demanda.

El pedido de la información a Twitter fue hecho por la Patrulla Fronteriza (CBP por su sigla en inglés) diciendo que debía conocer la identidad del usuario o usuarios de la cuenta como parte de una investigación relacionada con la importación de mercancias. "Pero la investigación de CBP sobre la cuenta @ALT_USCIS no tiene nada que ver con la importación de mercancias a Estados Unidos", contestó Twitter en la demanda.

Además, " permitir que CBP desvele el seudónimo de la cuenta @ALT_USCIS tendría un impacto grave en la libertad de expresión de esa cuenta y de las otras cuentas de 'agencias alternativas' que han sido creadas como disentir con las políticas gubernamentales", acotó.



Tras la presentación de la demanda, la cuenta publicó una retahíla de tuits, entre los cuales había uno con la Primera Enmienda de la Constitución.



La organización ACLU por su parte, que logró frenar en las cortes el veto migratorio del presidente, dijo que defenderá a los usuarios de la cuenta para resguardar su derecho a expresarse de forma anónima.



We're glad Twitter is pushing back. We'll be going to court to defend this user's right to anonymous speech. https://t.co/tqj5XrNvgn

— ACLU National (@ACLU) April 6, 2017