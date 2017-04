Trump ya ha gastado casi el doble del presupuesto anual de viajes de Obama a causa de sus salidas a Mar-a-Lago

Antes de llegar a la Casa Blanca, Donald Trump se quejaba de lo caro que resultaba Barack Obama a los contribuyentes cada vez que el expresidente salía de viaje Sin embargo, Trump va camino de superar los gastos de su predecesor antes de que acabe este año, según un análisis de CNN.

Los seis viajes a su mansión de Florida, Mar-a-Lago, le han costado a las arcas públicas un estimado de $20 millones por la factura que corresponde desembolsar por la protección del Servicio Secreto y la Guardia Costera. Esos costos seguirán subiendo esta semana cuando vuelva el jueves a su llamada "Casa Blanca de Invierno" para cuatro días de retiro por las vacaciones de Semana Santa.



Mientras, Obama gastó en sus ocho años en el poder un total de $97 millones, según le recriminó el grupo conservador Judicial Watch, que hizo una investigación al respecto en septiembre del año pasado. Esto supone que en promedio los viajes de Obama costaron $12 millones al año.

Trump no ha dicho nada sobre el costo de sus viajes, pero antes de entrar en política y durante la campaña presidencial solía hacer críticas a Obama por sus viajes y vacaciones.

"El vacacionista habitual, @BarackObama, está ahora en Hawaii. Esta vacación le está costando a los contribuyentes $4millones +++ mientras que hay un 20% de desempleo", tuiteó en 2011 usando una cifra falsa sobre el número de desempleados.

