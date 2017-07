Trump y Putin tuvieron una reunión en Alemania que no fue revelada

Fue de público conocimiento que en la cumbre del G-20 en Hamburgo, Alemania, ambos mandatarios se reunieron una vez. Ahora, fuentes de la Casa Blanca dijeron a los medios que hubo un segundo encuentro del que no se informó.

El presidente Donald Trump y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, sostuvieron una reunión previa que no había sido revelada hasta ahora en la cumbre del G-20 a principios de julio en Hamburgo, Alemania, según fuentes de la Casa Blanca.

Esa reunión privada entre ambos jefes de Estado duró cerca de una hora según reportes de medios y aún no ha trascendido qué temas fueron discutidos. Trump se encontraba solo mientras que Putin estaba acompañado por su intérprete oficial, quien proporcionó la única interpretación ruso-inglesa del encuentro.

La única versión de esta conversación fue la que dio Trump a su equipo en la Casa Blanca. Los periodistas que acompañaban a la comitiva no fueron informados, y no hay un registro oficial de la charla.

Este intercambio no informado puede abrir nuevos interrogantes sobre los vínculos entre el presidente estadounidense y los rusos mientras la investigación sobre el llamado 'Rusiagate' avanza cada vez más hacia el círculo íntimo de Trump.

En el encuentro oficial del 7 de julio que sí se publicitó se discutió sobre los presuntos intentos de Moscú de interferir en las elecciones de 2016. Trump dijo tras la reunión que Putin negó las acusaciones de que Rusia hiciera esfuerzos para intervenir en las elecciones de EEUU.



Trump dijo que le preguntó dos veces a Putin si eran ciertas las conclusiones de la comunidad de inteligencia de EEUU y que el presidente ruso lo negó dos veces razón por la que la charla pasó a otros temas relevantes en la relación bilateral.

Reunidos cara a cara por primera vez en Hamburgo, los dos presidentes parecieron haber tenido una buena reunión bilateral algo que quedó reflejado de algún modo en lo prolongada que fue la charla (cerca de dos horas, cuando originalmente estaba pautada para extenderse 30 minutos)

En esa conversación oficial también participaron el secretario de Estado, Rex Tillerson, y el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov.

Este dato se conoce días después de que se hiciera público el intercambio de correos del hijo mayor del presidente con el lobista británico Rob Goldstone, en el que Donald Jr. acepta reunirse con rusos para obtener información perjudicial sobre la entonces candidata demócrata, Hillary Clinton. En esos emails Goldstone informa al hijo del entonces candidato presidencial que los datos sobre la demócrata son parte del esfuerzo del gobierno ruso para ayudar a Trump a llegar a la Casa Blanca.



A esa reunión de ocho personas con varios rusos también asistieron el entonces jefe de campaña de Trump, Paul Manafort, y el esposo de Ivanka Trump, Jared Kushner.

Es probable que la noticia de esta reunión off the record de Trump con Putin aliente críticas incluso del arco republicano que con demasiada frecuencia recibe noticias de contactos no informados del círculo del presidente con rusos.