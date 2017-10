Trump vs. Obama en economía. El cuadro no es tan rosado como lo pinta el presidente

El presidente Donald Trump lleva ocho meses y medio de un gobierno plagado de problemas: el estancamiento de su agenda legislativa, graves tensiones sociales y la sombra de una investigación por posible cooperación con Rusia para ganar la presidencia. Pero si hay un tema que sigue reportando noticias positivas es la economía.

Trump obtiene sus mejores notas en las encuestas por su gestión de la economía.

Por ejemplo, en este sondeo de Reuters/Ipsos publicado este miércoles, Trump recibe dos de sus mejores evaluación en el manejo de los empleos (46% de aprobación, 46% de desaprobación) y de la economía (44% de aprobación, 48% de desaprobación). Trump solo obtiene una calificación más positiva en su respuesta al terrorismo de Estado Islámico.



El presidente se vanagloria una y otra vez de la buena marcha de la economía pero a menudo exagera sus méritos. Muchos economistas siguen creyendo que el vigor económico se debe en buena parte a la herencia de Barack Obama y que aún es pronto para juzgar a Trump. Aparte de eliminar algunas regulaciones por orden ejecutiva, Trump no ha promovido ninguna gran reforma legislativa que impacte en la economía. Ahora promueve un recorte de impuestos que en buena parte explica el optimismo en la Bolsa.

"¡La Bolsa está en su máximo HISTÓRICO!, ¡el desempleo en el mínimo en 16 años! ¡El entusiasmo de los negocios y fábricas está en su máximo en décadas!", tuiteó este jueves el presidente, que a menudo publica tuits autocongratulatorios sobre su gestión económica.



Stock Market hits an ALL-TIME high! Unemployment lowest in 16 years! Business and manufacturing enthusiasm at highest level in decades!