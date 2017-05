Trump, tras el testimonio de Yates en el Senado, insiste en que el 'Rusiagate' es una "farsa total"

Sally Yates, la ex fiscal general interina que Donald Trump despidió de manera inmediata en enero, afirmó ante el subcomité de Asuntos Judiciales del Senado este lunes que el ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn "esencialmente podía ser chantajeado por Rusia" y que pasó dicha información a la Casa Blanca sobre el tema.

Su declaración fue utilizada por el presidente para volver a atacar a los medios de comunicación y para insistir en que, según él, el 'Rusiagate' es una "farsa total". Desde su cuenta de Twitter, el presidente sostuvo que la ex fiscal general "hizo extremadamente infelices a los 'medios falsos' (fake media, en inglés). Ella no dijo nada excepto cosas ya sabidas".



The Russia-Trump collusion story is a total hoax, when will this taxpayer funded charade end? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 8, 2017

Yates declaró este lunes en el Senado ante las posibles conexiones de la campaña de Trump con Rusia. La ex fiscal general sostuvo que el 26 de enero informó a la presidencia -justo cinco días después de la juramentación de Trump- sobre las incongruencias sobre lo que el general elegido por Trump como asesor de Seguridad Nacional decía en público y las informaciones que su departamento sabía sobre sus encuentros y conversaciones con el embajador ruso en Washington, Sergie Kslyak.

Las declaraciones de Yates se produjeron el mismo día que se supo que el propio Barack Obama también advirtió a Trump, de manera personal, para que no contratara a Flynn.

Flynn se vio obligado a renunciar en febrero por haber ocultado información sobre dichos contactos, lo que supuso la primera gran crisis del gobierno de Trump y lanzó las sospechas de un posible nexo entre el Kremlin y algunos miembros del entorno de Trump.

Pese a que hasta el director del FBI, James Comey, reconoció en público que su agencia está investigando dichas conexiones, el presidente reiteró que la "historia sobre la confabulación Rusia-Trump es una farsa total" y se preguntó "cuándo esta payasada, pagada con dinero de los contribuyentes, terminará?".



El presidente también se quejó de que los medios no prestaron gran atención a James Clapper, el ex director de inteligencia, que declaró junto a Yates y que, según resaltó el presidente, sostuvo que "no hay evidencias" de la relación entre Rusia y el equipo de Trump.