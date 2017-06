Trump se burla de CNN difundiendo un logo que imita sus letras para acusarle de divulgar noticias falsas

La renuncia de tres veteranos periodistas de la cadena CNN esta semana, tras retractarse de una información sobre supuestos vínculos financieros de un colaborador del presidente Donald Trump con Rusia, dio pie a que el mandatario retomara su campaña de descrédito contra el canal al que acusa de difundir noticias falsas.

El artículo relacionaba a Anthony Scaramucci, que formó parte del equipo de transición presidencial de Trump, con el Fondo Ruso de Inversión Directa.



La investigación se basaba en una fuente anónima y aseguraba que la Comisión de Inteligencia del Senado estaba investigando ese vínculo.

El autor del artículo Thomas Frank; el editor jefe, Eric Lichtblau, y el responsable máximo de la unidad de investigación de CNN, Lex Haris, presentaron su renuncia, que fue aceptada.

CNN retiró el artículo por considerar que no se ajustaba a sus criterios de calidad editoriales y pidió disculpas a Scaramucci.

No obstante, miembros de la unidad de investigación, indicaron en una reunión interna que la retirada no significaba que los hechos de la historia fueran necesariamente incorrectos, sino que "la historia no era lo suficientemente sólida como para publicarse como estaba”.



Este tipo de artículo suele ser revisado por varios departamentos dentro de CNN, incluyendo verificadores de información, expertos en estándares periodísticos y abogados, antes de la publicación.

“Esa historia no cumplió con los estándares editoriales de CNN y se ha retractado. Los enlaces a la historia han sido desactivados. CNN se disculpa con el señor Scaramucci", indicó en un comunicado.

Scaramucci aceptó las disculpas en un mensaje de Twitter.

"La CNN hizo lo correcto. Disculpas aceptadas. Todos cometemos errores. Seguimos adelante".



.@CNN did the right thing. Classy move. Apology accepted. Everyone makes mistakes. Moving on. https://t.co/lyVajCKNHx — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) June 24, 2017

El incidente sirvió a Trump para emprenderla contra la cadena a la que acusó en una serie de mensajes de hacerse eco de noticias falsas y de paso aprovechó para atacar a otros grandes medios críticos con su gestión como The New York Times y The Washington Post, y otros canales de televisión .

"Wow, CNN tuvo que retratarse de una gran historia de 'Rusia', con tres empleados obligados a renunciar. ¿Qué hay de todas las otras historias mentirosas que hacen? ¡Noticias falsas!", escribió en su primer mensaje.

"Noticias falsas, la CNN está preparando cambios en su administración ahora que fueron sorprendidos instigando falsamente sus historias rusas mentirosas. ¡Su audiencia es bajísima!".



Wow, CNN had to retract big story on "Russia," with 3 employees forced to resign. What about all the other phony stories they do? FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 27, 2017



Después de retuitear varios artículos del canal conservador Fox News, el único del que parece fiarse, se preguntó “¿Qué hay de

NBC, CBS y ABC? ¿Qué hay de los fallidos New York Times y Washington Post? ¡Son todos noticias falsas!".



So they caught Fake News CNN cold, but what about NBC, CBS & ABC? What about the failing @nytimes & @washingtonpost? They are all Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 27, 2017



El minuto de oro se lo dio al usuario de Twitter @JeffTutorials, quien se define como seguidor de Trump y elaboró un logo falso utilizando la tipografía de CNN (Cable News Network) y sustituyendo las letras originales por FNN (Fake News Network).

El mandatario retuiteó la imagen e hizo una adaptación para su cuenta de Instagram con un reconocimiento a su seguidor, que no tardó en resaltar en su perfil que fue “retuiteado y reconocido” por @RealDonaldTrump.