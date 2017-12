Trump se distancia más de Flynn luego de que se declarara culpable por mentir al FBI sobre sus contactos con Rusia

En un breve encuentro con la prensa, el abogado de la residencia oficial aseguró que las "declaraciones falsas" del ex asesor de Seguridad Nacional condujeron a su renuncia en febrero.

La Casa Blanca reaccionó rápidamente a la admisión de culpabilidad de Michael Flynn, ex asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, afirmando que las declaraciones del general no comprometen en el 'Rusiagate' ni al presidente ni a su entorno.

"Nada en el acuerdo de culpabilidad o en el cargo implica a alguna persona más que al señor Flynn", dijo a reporteros este viernes Ty Coob, abogado de la Casa Blanca. Las "declaraciones falsas en cuestión reflejan las declaraciones falsas a funcionarios de la Casa Blanca que condujeron a su renuncia en febrero de este año”, añadió al recordar que el general fue una figura del gobierno de Barack Obama, obviando que fue colaborador cercano de Trump en su campaña y principal asesor de seguridad interna, aunque por poco tiempo.



Este viernes, Flynn se declaró culpable de mentir al FBI al no revelar a la agencia una conversación del 29 de diciembre de 2016 con el entonces embajador ruso en Washington, Sergey Kislyak. En ese encuentro, Flynn le había pedido al diplomático que Rusia no reaccionara de forma desproporcionada a las sanciones impuestas por el entonces mandatario saliente Barack Obama por la intromisión del gobierno de Vladimir Putin en las elecciones presidenciales.

Según Flynn, sus contactos con funcionarios rusos estuvieron dirigidos por el equipo de transición de la campaña de Trump.

En su alocución, Cobb instó a que tras la admisión de culpabilidad del general, se llegue pronto al fin de la investigación del fiscal especial del 'Rusiagate', Robert Mueller, que ya ha impuesto cargos a cuatro personas relacionadas con Trump.



"La conclusión de esta fase del trabajo del fiscal especial demuestra una vez más que el fiscal especial se está moviendo a una velocidad deliberada para despejar el camino hacia una conclusión pronta y razonable", señala.

Flynn es el primer funcionario de la presidencia que admite su culpabilidad en la investigación sobre la intromisión rusa en las elecciones presidenciales de 2016 para beneficiar a Trump. Es además el cuarto acusado en este caso, junto a Paul Manafort, ex jefe de campaña de Trump, y su socio Rick Gates; así como el consejero de política exterior de la campaña, George Papadopoulos, quien reconoció haber mentido al FBI durante una entrevista en la que le preguntaron por sus contactos con un profesor extranjero relacionado con funcionarios del Kremlin.



En un comunicado publicado luego de su declaración, el ex asesor de Seguridad Nacional explicó que había dado este paso "para corregir las cosas" y "en el mejor interés de mi familia y nuestro país". Además, reconoció que sus acciones no fueron las adecuadas.

Flynn se vio forzado a abandonar su cargo repentinamente en febrero, apenas 25 días después de su designación, luego de que se conociera que tuvo contacto con funcionarios rusos durante la campaña de los que no informó al vicepresidente Mike Pence. Hace una semana, se supo que el general rompió comunicaciones con los abogados del presidente en relación con la investigación del 'Rusiagate', informó el diario The New York Times, lo que fue analizado como una señal de que colaboraba con el fiscal Mueller para esclarecer la influencia de Rusia en las pasadas presidenciales.