Trump reconoce y critica que lo estén investigando por obstrucción de la justicia dentro del 'Rusiagate'

El presidente Donald Trump reconoció este jueves la existencia de una investigación sobre si su actuación en el despido del director del FBI supuso una obstrucción de la justicia. En un mensaje de Twitter, Trump afirmó que, después de "inventar" la historia sobre la colaboración de su entorno con Moscú y no encontrar "ninguna prueba", ahora "van con la obstrucción de la justicia".



They made up a phony collusion with the Russians story, found zero proof, so now they go for obstruction of justice on the phony story. Nice — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2017

El presidente reacciona así a la información publicada por el Washington Post la tarde del miércoles en la que reveló que el fiscal especial Robert Mueller lanzó una pesquisa para saber si su actuación al cesar a James Comey, director del FBI encargado de liderar la investigación de los lazos con Rusia, supuso un obstáculo para la justicia.



Al igual que hizo cuando se nombró a Mueller para continuar con la investigación, Trump ha vuelto a hablar -en un segundo mensaje de Twitter- de estar viviendo la "mayor CAZERÍA DE BRUJAS en la historia política de Estados Unidos".



You are witnessing the single greatest WITCH HUNT in American political history - led by some very bad and conflicted people! #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2017

La publicación del Post supone un cambio significativo en la investigación que adelanta el FBI sobre el 'Rusiagate', pues ahora implica directamente al mandatario y la posibilidad de que haya evitado que el exdirector del FBI James Comey indagara en las conexiones entre el Kremlin y la campaña republicana.

Trump, cuando despidió a Comey, recalcó que él no estaba bajo ningún tipo de investigación y así se lo había comunicado el propio director del FBI en tres ocasiones. El propio Comey lo confirmó en su testimonio ante el Senado. Sin embargo, durante dicho testimonio, el exdirector del FBI indicó que a él no le correspondía juzgar la decisión del presidente al cesarlo y si suponía una obstrucción a la justicia e indicó que era el fiscal especial el encargado de evaluarlo.



El Comité Nacional Republicano reaccionó el miércoles por la noche a la información del Washington Post calificándola de "acusación infundada" y sosteniendo que su publicación "no cambia nada".



Mueller's unfounded accusation against @POTUS changes nothing. There's still no proof of obstruction of justice. https://t.co/gY7pcfD4yj — Ronna RomneyMcDaniel (@GOPChairwoman) June 15, 2017

"Aún no hay ninguna evidencia de obstrucción (a la justicia), y los actuales y anteriores líderes de la comunidad de inteligencia han dicho repetidamente que no ha habido ningún esfuerzo de ninguna manera para impedir la investigación", continúa el comunicado del Comité, que además de "crimen" este tipo de filtraciones a los medios de comunicación.

La ampliación de la investigación al comportamiento del presidente supone un serio revés para Trump quien había dicho la semana pasada que se sentía reivincado por no ser objeto de las pesquisas.

La investigación sobre la interferencia rusa en la elección comenzó hace un año e incluía hasta ahora la posible colaboración entre el Kremlin y personas cercanas a Trump para ganar frente a Hillary Clinton.