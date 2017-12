Trump reacciona a caso Flynn: "de ninguna manera" no hubo colusión

Estas son las primeras declaraciones públicas del Presidente de EEUU sobre las declaraciones de su ex asesor de seguridad nacional, quien se declaró culpable por mentir a agentes federales sobre conversaciones con un alto diplomático ruso.

El ex asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn se declaró culpable de mentir al FBI en sus declaraciones sobre el 'Rusiagate. Según el documento de la acusación, discutió temas de política exterior con Rusia por pedido del equipo de transición de Trump.

El ex asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn se declaró culpable de mentir al FBI en sus declaraciones sobre el 'Rusiagate. Según el documento de la acusación, discutió temas de política exterior con Rusia por pedido del equipo de transición de Trump. Jim Watson/AFP/Getty Images

El presidente Donald Trump reaccionó el sábado a la declaración de culpabilidad de su ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn, afirmando que “de ninguna manera” hubo colusión con Rusia.

"Lo que se ha demostrado es que no hay colusión, no hay colusión", dijo Trump a los periodistas antes de partir de la Casa Blanca para recaudar fondos en Nueva York. "No ha habido colusión en absoluto, así que estamos muy contentos". Trump también elogió la aprobación en Senado de la reforma fiscal, diciendo: "Francamente, anoche fue una de esas grandes noches".

Los comentarios de Trump son sus primeras declaraciones públicas sobre Flynn desde que su ex asesor de seguridad nacional se declaró culpable por mentir a agentes federales sobre conversaciones con un alto diplomático ruso.



El consejero especial Robert Mueller está investigando la injerencia rusa en las elecciones de 2016, incluida la posible confabulación entre la campaña del ahora presidente y Moscú. Trump ha enfatizado reiteradamente que no hubo colusión y ha criticado la investigación como una "caza de brujas".

El alegato de Flynn el viernes incluye una admisión de que mintió a agentes del FBI sobre conversaciones con el entonces embajador de Rusia en los EE.UU. Sergey Kislyak sobre sanciones de Estados Unidos contra Rusia y también sobre una votación pendiente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con respecto a los asentamientos israelíes.

Flynn, que se ha convertido en una pieza clave del rompecabezas del 'Rusiagate', es el primer miembro de la admistración de Trump en estar imputado por la justicia en esta investigación, de manera que la investigación ha entrado al corazón de la Casa Blanca. Sin embargo, no es el único del entorno del mandatario.



publicidad

A finales de octubre, tres exfuncionarios de la campaña del presidente fueron acusados por su conexión con Rusia y su posible participación en una connivencia con autoridades rusas para influir en las elecciones.

El general Flynn se vio forzado a dejar su cargo a mediados de febrero, pocos días después de ser nombrado. Inicialmente negó que hubiera discutido las sanciones con Kislyak. Después cambió su versión: los portavoces del asesor afirmaron que “aunque él (Flynn) no recuerda que hayan discutido sobre las sanciones, no puede estar seguro de que el tema nunca surgió”.