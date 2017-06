Trump publica sus estados financieros pero sigue sin revelar su declaración de impuestos

Con el mismo estilo de la campaña electoral, el presidente salió a alabar "todo lo hecho" en sus primeras cuatro semanas en el poder y, sobre todo, dejó claro que no dará cuartel a los medios "deshonestos" (aunque no lo sean). “Estoy hoy aquí para actualizar al pueblo estadounidense sobre el increíble progreso que se ha hecho en las últimas cuatro semanas desde mi juramentación (…) No creo que haya habido nunca un presidente que en tan poco tiempo haya hecho lo que hemos hecho”, afirmó. Durante casi hora y media se vivió un pugilato entre el mandatario y los reporteros que luchaban no solo para que les permitieran hacer preguntas, sino para que el cuestionado les dejara terminar de formularlas en algunos casos.