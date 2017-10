Trump propone a Tillerson someterse a una prueba para comparar quién es más inteligente

El presidente no sabe si su secretario de Estado le dijo o no "idiota", como reportan muchos medios, pero sabe que no es cierto porque él asegura que es más inteligente que el exjefe de Exxon Mobil.

Los medios destacan que el secretario de Estado Rex Tillerson no negó haber llamado “idiota” al presidente Donald Trump y este, aunque suele decir que no confía en lo que dice la prensa, cree que la mejor manera de resolver el tema es comparando quién tiene el coeficiente intelectual (IQ) más grande.

En una entrevista publicada este martes en la revista Forbes, el presidente se refirió a su IQ, una de sus viejas obsesiones, a juzgar por los mensajes en Twitter en los que desde 2013 hace referencia a su alto nivel de inteligencia (o el muy bajo de otros)

“Yo creo que son noticias falsas, pero si lo hizo, imagino que tendremos que comparar pruebas de IQ. Y te puedo decir quién va a ganar”, dijo Trump en referencia al supuesto descalificativo usado por Tillerson durante una reunión con el equipo de seguridad nacional de la Casa Blanca realizada en el Pentágono.

La versión difundida la semana pasada por NBC forzó una insual rueda de prensa de Tillerson para rechazar que hubiera pensado renunciar o que el vicepresidente Mike Pence le convenciera de no hacerlo. Lo que Tillerson no dijo si había dicho "tonto" o no (respondió que no iba a referirse a esas "pequeñeces")



Pero no parecen ser tan nimias esas cosas para Trump, un hombre que vive pendiente de demostrar lo inteligente que él asegura que es.

Este año, Trump hizo dos referencias en Twitter al coeficiente intelectual de otros. La primera en enero para alabar lo inteligente que es, según él mismo, el equipo de gobierno que le acompaña en la Casa Blanca. La segunda para criticar a una periodista.

“Tenemos de lejos el más alto IQ de cualquier gabinete jamás formado”, escribió el 19 de enero.

“Me han dicho que el pobremente calificado (programa de televisión) @Morning_Joe habla mal de mí (no los veo más) Entonces, ¿por qué la baja en IQ Loca Mika, junto al Psicópata Joe vinieron?”, escribió el 29 de junio insultando a Mika Brezinzky, quien junto a Joe Scarabourgh presentan el programa matutino de MSNBC.



Este fin de semana el senador republicano Bob Corker dijo que la Casa Blanca se había convertido en una residencia de ancianos, en una aparente referencia a lo que considera las seniles explosiones temperamentales del presidente Trump, pero con esa obsesión por los tamaños alguno podría decir que las obsesiones del presidente por los tamaños son más propias de un adolescente.