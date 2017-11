Trump nombra a exejecutivo farmacéutico como nuevo secretario de Salud tras el escándalo de Price

"Si no puedo tratar mi epilepsia, no puedo conducir, ni ir al trabajo. Cosas cotidianas se vuelven un peligro", explica Martínez. Su esposa tiene una guardería infantil. Juntos han ideado un presupuesto familiar básico para vivir si no pueden costear los seguros médicos con la ayuda de los subsidios. "No es fácil. Ahora tenemos una vida de mucho más estrés cotidiano", admite. Foto: Mark Humphrey/AP | Univision

0 Compartir