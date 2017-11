Trump llama "gordo y bajo" al líder de Corea del Norte en medio de las amenazas de destrucción nuclear

Los líderes de dos países con armas nucleares continúan insultándose a la vista de todos. El presidente Donald Trump insultó este sábado en Twitter al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, llamándole "gordo y bajo", después de que éste le tachara de "viejo lunático".

En un tuit enviado desde Vietnam, Trump dijo: "¿Por qué Kim Jong-un me insulta llamándome "viejo", cuando yo NUNCA le llamaría "bajo y gordo"? ¡Ah bueno, intenté mucho ser su amigo, y quizás algún día lo conseguiré!"



Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen!