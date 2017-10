Trump dice que habló con "el presidente de las Islas Vírgenes"... que técnicamente es él mismo

No lo dijo una, sino dos veces. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió accidentalmente al gobernador de las Islas Vírgenes, Kenneth Mapp, como su Presidente durante un discurso este viernes, a pesar de que técnicamente él mismo es el presidente al tratarse de un territorio estadounidense.

Los medios no tardaron en recoger el equívoco: "Les diré que salí de Texas y salí de Florida y salí de Louisiana y me fui a Puerto Rico y me reuní con el presidente de las Islas Vírgenes", señaló ante una reunión anual del Partido Republicano en Washington.

"Las Islas Vírgenes y el presidente de las Islas Vírgenes son personas increíbles, sufrieron gravemente y estamos allí, vamos a estar allí", repitió Trump, según recoge CNN.

A solicitud de varios medios, la Casa Blanca no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios, pero en la transcripción oficial de las palabras de Trump después del discurso, la referencia a Mapp como presidente fue corregida a "gobernador".

El mandatario refería cómo las Islas Vírgenes fueron golpeadas primero por el huracán Irma y luego por el huracán María, que asoló la isla.

En redes sociales tampoco tardaron mucho tiempo en aparecer los memes referidos al último 'descuido' del habla del mandatario estadounidense.



El anterior descuido memorable de este tipo por parte de Trump fue cuando escribió en su Twitter personal la indescifrable palabra: covfefe. Entonces se lo tomó a broma.



