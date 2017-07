Trump dice que es hora de colaborar con Rusia después de que Putin le negó que hackeara la elección

El presidente Donald Trump dijo el domingo que el mandatario ruso, Vladimir Putin, negó que Rusia interfirió en la elección de noviembre.

En una serie de tuits desafiantes en la mañana del domingo, Trump dijo que Putin "negó de forma vehemente" el hackeo a la elección presidencial estadounidense. El secretario de Estado, Rex Tillerson, no había precisado si Trump había aceptado estas negativas pero los tuits de Trump dan a entender que sí.

Trump también dijo que no retirará las sanciones a Rusia hasta que no se solucionen los conflictos en Ucrania y Siria, revelando que habló con Putin sobre el asunto, a pesar de que Rex Tillerson lo había negado.

"No se habló de sanciones en mi encuentro con el presidente Putin. ¡No se hará nada hasta que los problemas de Ucrania & Siria sean solucionados!", tuiteó.



Trump también reveló que habló con Putin sobre la creación de una "unidad de ciberseguridad impenetrable".

"Putin y yo conversamos sobre crear una unidad de ciberseguridad impenetrable para que el hackeo electoral & muchas otras cosas negativas, sean guardadas...", dijo Trump en el cuarto de una serie de siete tuits en los que dio su evaluación sobre su reunión con Putin.



"... y aseguradas. Se hicieron preguntas sobre por qué la CIA & el FBI tuvieron que preguntar al DNC (Comité Nacional Demócrata) en 13 ocasiones por su SERVIDOR, y fueron rechazadas, todavía no..."



"... las tenemos. Las Noticias Falsas dijeron que fueron 17 agencias de inteligencia cuando realmente fueron 4 (tuvieron que pedir perdón). ¿Por qué no hizo Obama NADA cuando tuvo información antes de la elección?"



Putin: Trump quedó "satisfecho"



Por su parte, Putin elogió el sábado su primera reunión con Trump y dijo creer que el magnate le aceptó sus garantías de que Rusia no se inmiscuyó en las elecciones de Estados Unidos y que su diálogo podría ser un modelo para mejorar los vínculos entre ambos países.



En declaraciones a la prensa, Putin señaló que él y Trump sostuvieron una conversación larga sobre las denuncias que se han conocido como ' Rusiagate' según las cuales Moscú se entrometió en los comicios del año pasado en Estados Unidos, aseveraciones que han afectado adversamente la presidencia del multimillonario.

El gobernante ruso dijo que reiteró su postura “bien conocida” de que esas acusaciones “carecen de sustento”.

“Él hizo muchas preguntas sobre el asunto; intenté contestarlas todas”, afirmó Putin. “Creo que tomó nota de ello y lo aceptó, pero sería mejor que le preguntaran a él su parecer”.

El líder ruso señaló que sus respuestas fueron detalladas y abarcaron sus conversaciones sobre el asunto de la intromisión electoral con representantes del gobierno estadounidense anterior, incluido el expresidente Barack Obama.



Sin embargo, Putin afirmó que no revelaría detalles de sus conversaciones con Trump porque son confidenciales.

“Él hizo preguntas, yo respondí. Creo que quedó satisfecho con las respuestas”, afirmó Putin.



