Trump dice que debería "haber dejado en la cárcel" a los jugadores de UCLA detenidos en China

Cody Riley (i), LiAngelo Ball (c) y Jalen Hill (d), durante la conferencia en la que agradecieron al presidente su intervención.

El presidente Donald Trump afirmó este domingo que lamentaba haber tenido que intervenir para obtener la libertad de jugadores estadounidenses de baloncesto universitario detenidos en China por robo de objetos en una tienda, tras las palabras del padre de uno de ellos, consideradas ingratas por el presidente.

"¡Debí dejarlos en la cárcel!", exclamó irritado Trump en Twitter. El mandatario respondía así a las declaraciones de LaVar Ball, un exjugador de básquet y fútbol estadounidense y padre de uno de los jugadores de UCLA liberados, LiAngelo.



"Ahora que los tres jugadores de básquet salieron de China y evitaron años de cárcel, LaVar Ball, padre de LiAngelo, no quiere reconocer lo que he hecho por su hijo y (considera) que el robo no es grave", escribió Trump, en referencia a unas declaraciones de LaVar Ball en las que minizaba el papel del presidente en la liberación de su hijo.



Trump había intercedido personalmente ante su homólogo chino, Xi Jinping, y obtuvo de las autoridades chinas el permiso para que LiAngelo, Cody Riley y Jalen Hill pudieran salir del país tras haber sido detenidos en una tienda Louis Vuitton en Hangzhou.

"Todo el mundo quiere hacer creer que me hizo un favor", declaró LaVar Ball a la cadena deportiva ESPN el viernes. También estimó que la atención mediática dedicada a este asunto tendía "a hacer mucho ruido por nada".

"Soy de Los Ángeles. He visto cosas mucho peores que un muchacho tomando un par de gafas", había agregado a propósito de la detención de su hijo por hurto en China.

LiAngelo Ball fue detenido junto a Cody Riley y Jalen Hill. Los tres fueron arrestados la semana pasada por robar gafas de sol en una tienda de lujo de Luois Vutton que se encontraba cerca de su hotel en Hangzhou, horas antes de un juego contra Georgia Tech, que se iba a celebrar en Shanghai.



Los tres atletas consiguieron salir bajo fianza, pero no podían abandonar la ciudad. Sin embargo, el martes el comisionado de la liga Pacific-12, Larry Scott, dijo en un comunicado que los deportistas habían podido abandonar China y se encontraban en un avión camino a Los Ángeles.

El motivo por el cual los jóvenes pudieron volver a suelo estadounidense fue la petición directa del presidente Trump quien, durante su viaje por Asia, le solicitó personalmente al presidente chino Xi Jinping que interviniera por ellos.

Así lo reconoció Scott: "Queremos dar las gracias al presidente, a la Casa Blanca y al Departamento de Estado por sus esfuerzos para resolver esta situación".

Tras su liberación, el presidente generó otra polémica: antes de que los atletas salieran en una rueda de prensa a explicar lo que había sucedido, Tump se preguntó en Twitter si los jóvenes le darían públicamente las gracias.

El mensaje levantó críticas por no esperar a las palabras de los implicados o por esperar un agradecimiento que, según algunos usuarios de Twitter, no debería recibir por hacer su trabajo.