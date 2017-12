Trump considera reconocer Jerusalén como la capital de Israel, los palestinos alertan del riesgo antes de la decisión

Cuando se cumple el plazo de la prórroga que dio el presidente Donald Trump sobre su decisión de trasladar la embajada de Estados Unidos en Israel de Tel Aviv, medios apuntan que el mandatario quiere reconocer públicamente Jerusalén como su capital, un gesto que la mayoría de la comunidad internacional rechaza por la tensión que puede generar entre palestinos e israelíes, que históricamente se disputan la ciudad. El anuncio podría ser la próxima semana.

Trump decidió en junio mantener la embajada estadounidense de Israel en la ciudad de Tel Aviv y no trasladarla a Jersusalén, como prometió durante la campaña, para no interponerse en el intento de lograr un acuerdo de paz en el conflicto arabe-israelí. Aunque no descartó la idea por completo.



Funcionarios estadounidenses conocedores del proceso, que hablaron en condición de anonimato al no estar autorizados a discutir el asunto, indicaron que la Trump tiene previsto anunciar una nueva prórroga por otros seis meses, pero dará un paso más al reconocer Jerusalén como la capital de Israel, según adelantan CNN y The New York Times.





Se espera que el presidente haga ambos anuncios la próxima semana luego de meses de deliberaciones internas que los funcionarios describieron como cada vez más intensas en los últimos días, según The Associated Press. No obstante, las mismas fuentes advirtieron que nada es seguro hasta que el mandatario tome la decisión final.

El estatus diplomático de Jerusalén es uno de los más disputados del mundo, la ciudad es considerada sagrada para musulmanes, cristianos y judios, y palestinos e israelíes y palestinos se la disputan como su capital, es por eso que las embajadas occidentales se ubican en Tel Aviv.

Es posible que Trump suavice el anuncio como gesto hacia los palestinos especificando que Jerusalén occidental es la capital de Israel, a diferencia de la parte oriental de la ciudad, que reclaman como su propio asiento y ya han advertido de las consecuencias que puede tener su decisión para el proceso de paz.



Advertencia palestina

El portavoz del presidente palestino Mahmud Abas declaró a la AFP que un reconocimiento estadounidense de Jerusalén como capital de Israel "destruiría el proceso de paz".

Los palestinos consideran Jerusalén Este, que Israel conquistó y se anexionó en 1967, como la capital del Estado al que aspiran y se oponen a todo lo que legitimaría la ocupación por Israel de esta parte de la ciudad santa.



"El reconocimiento estadounidense de Jerusalén como capital de Israel y el traspaso de la embajada estadounidense a Jerusalén implica el mismo grado de peligro para el futuro del proceso de pazo y empuja a la región hacia la inestabilidad", afirmó Nabil Abu Rudeina.

El Congreso estadounidense aprobó en 1995 una ley que declara Jerusalén como la capital de Israel y exige que la embajada sea trasladada a la ciudad. Pero los presidentes Clinton, Bush y Barack Obama han firmado exenciones para evitar el cambio.