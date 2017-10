Trump complica los planes de los republicanos para cubrir el recorte de ingresos que dejaría su reforma impositiva

El presidente Donald Trump desestimó el lunes la posibilidad de limitar las exenciones de impuestos para populares planes de ahorro para jubilación y expresó sus dudas de agregar otro tramo impositivo para los estadounidenses más ricos, matando en la práctica la opción que los republicanos estaban sopesando como una manera de ayudar a pagar un recorte de impuestos de $1,500 millones de dólares.

El posible recorte a los beneficios para los planes 401 (k), que durante cuatro décadas han ayudado a millones de trabajadores a ahorrar para la jubilación, es uno de varios detalles que puede considerar la revisión fiscal que Trump prometió como candidato y quiere que sus compañeros republicanos, que controlan el Congreso, aprueben este año.



publicidad

Los diarios The Wall Street Journal y The New York Times informaron el viernes que los republicanos consideran un tope anual para las deducciones de dichos planes.

La medida reduciría drásticamente la cantidad de dinero que los trabajadores pueden ahorrar para la jubilación en los planes 401 (k), que normalmente se invierten en fondos mutuos.

"NO habrá ningún cambio en tu plan 401 (k). Esta ha sido siempre una gran y popular reducción de impuestos de la clase media que funciona, ¡y se mantiene!", dijo Trump en Twitter tras el informe del Wall Street Journal publicado el viernes.





Reducir las ventajas para los planes de jubilación podría molestar a decenas de millones de trabajadores y a Wall Street, que obtiene comisiones por el manejo de los planes.

Mientras los republicanos finalizan el despliegue legislativo de su plan tributario, están luchando con varias ideas controvertidas que podrían incluirse para ayudar a contrarrestar el costo global, que se estima que es tan alto como 2,200 millones de dólares durante 10 años. Trump plantea reducir la tasa de impuestos corporativos gradualmente desde el 35% a un 20% para disminuir el impacto en los ingresos en la primera década.

Los legisladores deben mitigar la pérdida de ingresos con el fin de evitar una maniobra para retrasar las deliberaciones por parte de los demócratas (filibusterismo), y aprobar un proyecto de ley conforme a las líneas de partido.



publicidad

Pública y privadamente, los partidarios republicanos del esfuerzo por avanzar la reforma tributaria dicen que están preocupados que Trump lo ponga todavía más difícil. Recuerdan el caso emblemático de la revocación de Obamacare, que se estrelló todas las veces contra una negativa de demócratas y un sector sus propios legisladores. La semana pasada, el presidente volvió a confundir a los republicanos alejándose de su respaldo de una propuesta del Senado bipartidista para estabilizar los mercados de seguros de salud.





Jon Lieber, un ex asesor del senador Mitch McConnell de Kentucky, el líder de la mayoría republicana, dijo al Times que "la amenaza (de Trump contra los planes republicanos) es muy real en este momento".

Lindsay Walters, una portavoz de la casa blanca, desestimó esas preocupaciones.

"El presidente ha sido claro y consistente en sus principales prioridades para la reforma tributaria: dar a los estadounidenses de ingresos medios un recorte de impuestos y reducir la tasa de la empresa a un 20% o más bajo", dijo Walters, también citada por el Times. "No debería ser una sorpresa para nadie que siga expresando su apoyo a las políticas que logren esos objetivos".

No opina lo mismo, Charlie Dent, republicano de Pensilvania. Trump "puede cambiar una moneda de diez centavos y tiene muchos cargos políticos no formados", dijo el representante. "Tenemos que preocuparnos de que cambie de posición", remató.