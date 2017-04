Trump cambia la Cena de los Corresponsales en la Casa Blanca por un mitin en Pensilvania

El presidente Donald Trump anunció el sábado a través de su Twitter que realizará un rally para sus seguidores en Pensilvania, el mismo día en el que se celebra la Cena de los Corresponsales en la Casa Blanca. "El próximo sábado en la noche estaré liderando un GRAN rally en Pensilvania. Estamos esperándolo", expresó el mandatario



Next Saturday night I will be holding a BIG rally in Pennsylvania. Look forward to it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de abril de 2017

Aunque ya en febrero Trump había expresado públicamente que no asistiría a la emblemática gala , con un displicente: "No asistiré a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca este año. Mis mejores deseos para todos y que disfruten de la velada!", su anuncio en la red social dejó saber cuáles serán sus planes para ese 29 de abril, un día de especial relevancia porque coincide, además, con el cumplimiento de los 100 días de su mandato.



publicidad

Una fuente oficial de la Casa Blanca le dijo a Político.com que esta apuesta del Presidente Trump tiene, en realidad, que ver menos con la Cena de los Corresponsales que con tener una agenda propia durante el día en el que los medios hacen una revisión sistemática de su desempeño. En las últimas semanas, Trump ha tratado de reducir la relevancia de esta fecha a la que ha condenado de ridícula estándar."No importa cuánto haya logrado durante ese ridículo estándar de los 100 días", increpó en su Twitter.

Sin embargo, su ausencia de la Cena de los Corresponsales no es insignificante una vez que termina por confirmar y acentuar el distanciamiento del mandatario con la prensa que suele cubrir los asuntos de gobierno. A esta gala, que siempre convoca a los más relevantes medios, no ha faltado un presidente en los últimos 36 años. El último presidente en no asistir a este evento fue Ronald Reagan en 1981, y tenía una poderosa excusa: se recuperaba de un intento de asesinato.

Tras las constantes condenas de “mentiras” y “falsas noticias” que ha hecho el presidente sobre reputados medios como CNN y New York Times, ya muchas publicaciones habían manifestado su decisión de no asistir a la gala. Bloomberg, Time, People, BuzzFeed y de New Yorker habían cancelado previamente los eventos paralelos que suelen acompañar al acto.

Además del evidente distanciamiento con la prensa, la Cena de los Corresponsales no evoca propiamente buenos recuerdos en el mandatario. Fue ahí, cuando en 2011, el entonces presidente Barack Obama se empeñó en hacer chistes y sátiras sobre el millonario que adelantaba una campaña de desprestigio que buscaba demostrar que el demócrata no había nacido en Estados Unidos. Obama se burló de Trump comparando las decisiones que tenía que tomar un presidente, frente a las que tomaba un “conductor de reality”.



publicidad



Vea también: