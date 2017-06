Trump busca eludir el 'Rusiagate' y desviar la atención de la investigación hacia Obama

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este sábado que se ponga el foco en su antecesor, Barack Obama, a la hora de investigar los ataques rusos destinados supuestamente a influir en las elecciones de 2016.

Trump acudió a Twitter para preguntarse por tercera vez esta semana por qué Obama no actuó al enterarse en agosto de 2016 de que Rusia estaba tratando de interferir en los comicios.

"Ya que la Administración Obama sabía antes de las elecciones de 2016 que los rusos se estaban entrometiendo, ¿por qué no actuó? ¡Pongan el foco en ellos, no en 'T' (inicial de Trump)!", dijo el mandatario en Twitter.



Since the Obama Administration was told way before the 2016 Election that the Russians were meddling, why no action? Focus on them, not T!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2017