Trump ataca duramente al Departamento de Justicia por investigarlo por el 'Rusiagate'

El presidente Donald Trump criticó duramente al Departamento de Justicia tras reconocer este viernes por primera vez que está siendo investigado en el marco de las averiguaciones que se llevan a cabo sobre la intervención de Rusia en la campaña electoral que llevó al republicano al poder.

En su tuit, Trump declaró que está "siendo investigado" por su decisión de despedir al exjefe del FBI, James Comey e indirectamente parece acusar al vicefiscal general Rod J. Rosenstein de encabezar una "cacería de brujas" contra él.



I am being investigated for firing the FBI Director by the man who told me to fire the FBI Director! Witch Hunt

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 16, 2017