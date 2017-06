Trump asegura que la acción de los países árabes de aislar a Qatar es fruto de su primera gira internacional

La mañana del martes el presidente Donald Trump expresó su apoyo a Arabia Saudita y el grupo de naciones árabes que cortaron relaciones diplomáticas y comerciales con Qatar por el supuesto apoyo que el emirato hace a grupos terroristas en Medio Oriente.

“Muy bueno ver que la visita a Arabia Saudita con el Rey y 50 países ya está dando frutos. Ellos dijeron que asumirían una posición dura con el financiamiento…”



So good to see the Saudi Arabia visit with the King and 50 countries already paying off. They said they would take a hard line on funding...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 6, 2017