El presidente Donald Trump habló frente a la Asamblea Nacional de Corea del Sur en un discurso en el que abordó los riesgos del desarrollo nuclear de Corea del Norte. Y de paso, el presidente aprovechó el momento para hablar de golf y mencionar su campo de golf de Nueva Jersey.

En lo que era un discurso formal, el presidente hacía referencia a logros en las últimas décadas que Corea del Sur ha alcanzado en educación, literatura y música, entre otra áreas. Hasta que en un momento, viró su discurso durante unos minutos hacia el ámbito del golf, deporte que Trump practica con frecuencia en sus campos en EEUU.

"Los golfistas coreanos son algunos de los mejores en la Tierra", dijo Trump entre aplausos y con este comentario en segundos conectó con Bedminster, uno de sus campos de golf en Nueva Jersey.

Segundos después sonrió y dijo: "De hecho, ya saben lo que voy a decir: el Abierto Femenino de Estados Unidos se celebró este año en el Trump National Golf Club en Bedminster, Nueva Jersey, y resultó ser ganado por una gran golfista coreana, Sung Hyun Park, y ocho de los 10 mejores jugadores eran de Corea. (...) Felicitaciones. Felicitaciones. Eso es realmente algo".

Meanwhile, Trump is promoting his Trump National Golf Club in Bedminster, New Jersey in a speech to the South Korean National Assembly. What an idiot... https://t.co/F9TV0ByjVJ

— Kanisha Jackson (@Kanisha1Jackson) 8 de noviembre de 2017