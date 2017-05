Trump advierte a Comey sobre filtraciones a la prensa: "Más vale que no haya 'grabaciones' de nuestras conversaciones"

El presidente Donald Trump le envió este viernes por la mañana una velada amenaza para que no filtre información a la prensa, tres días después de haberle despedido intempestivamente de la jefatura del FBI.

"Más vale para James Comey que no haya 'grabaciones' de nuestras conversaciones antes de que comience a filtrar (información) a la prensa", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. No quedó claro de inmediato si existen realmente grabaciones sobre lo que ambos hablaron.



James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press!

Poco antes, el presidente también amenazó con suspender las conferencias de prensa que sus portavoces realizan diariamente en la Casa Blanca. Esto en medio de las críticas por las inconsistencias que ha habido en las explicaciones dadas por él, su vicepresidente y sus voceros sobre la abrupta salida de Comey del FBI justo cuando lideraba una investigación para dilucidar si hubo coordinación entre asesores de Trump y funcionarios de inteligencia de Rusia para interferir en las pasadas elecciones presidenciales.

"Tal vez lo mejor sea cancelar todas las futuras 'conferencias de prensa' y entregar respuestas escritas por el bien de la precisión", dijo en un tuit. En uno previo dijo que los medios no podían esperar una "perfecta precisión" por parte de sus portavoces.



...Maybe the best thing to do would be to cancel all future "press briefings" and hand out written responses for the sake of accuracy???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2017