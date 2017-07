Trump acusa al exdirector del FBI James Comey de violar la ley tergiversando un reporte de prensa

El presidente Donald Trump, que le ha declarado la guerra a las noticias falsas, utilizó un reporte tergiversado de su cadena favorita FoxNews para acusar al exdirector del FBI James Comey de haber filtrado ilegalmente información clasificada a los medios. Lo hace apenas horas después de que se conocieran nuevas relaciones de la campaña del entonces candidato con Rusia en el marco de la elección presidencial.

"James Comey filtró información clasificada a los medios. ¡Eso es muy ilegal!", dijo Trump en su cuenta de Twitter, entre una decena de trinos que escribió o retuiteó desde primeras horas de la mañana.



James Comey leaked CLASSIFIED INFORMATION to the media. That is so illegal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2017

El presidente insiste en esas acusaciones apenas horas después de que el diario The New York Times reportara que su hijo mayor, Donald Trump Jr., obtendría información dañina sobre la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton en una reunión en junio del año pasado con una abogada que tenía conexiones con el Kremlin . La información llega al Times a través de tres asesores de la Casa Blanca que conocieron de este encuentro, en el que también estuvieron el yerno del mandarario, Jared Kushner, y su entonces director de campaña, Paul Manafort.

La web The Hill entrevistó a personas familiarizadas con los siete memorandos en los que Comey reseñó sus conversaciones con Trump. Según estas fuentes, cuatro de ellos contenían información clasificada que sigue sin ser detallada.



En su presentación ante el Comité de Inteligencia del Senado en junio, Comey admitió haber sido él quien filtró información sobre sus conversaciones con el presidente a la prensa. Aseguró haberle dado copias de los memorandos de estas reuniones a su amigo cercano Dan Richman, profesor de la facultad de derecho de la Universidad de Columbia.

De los contactos de exdirector del buró con el presidente se publicaron varias informaciones con fuentes anónimas en el diario The New York Times. Una de ellas es la única filtración confirmada por Comey de un memorando fechado el 16 de mayo en que Trump le pedía que terminara la investigación contra el exasesor de seguridad nacional Michael Flynn sobre sus nexos –no admitidos– con Rusia. El exdirector del FBI aseguró que lo publicado entonces por el Times no contenía material clasificado.



Comey explicó que creía que la publicación del memorando podría impulsar el nombramiento de un fiscal especial (que ahora es Robert Mueller) para llevar adelante la investigación sobre la intervención rusa en las elecciones estadounidense de 2016 y los contactos de Rusia con la campaña de Trump.

También declaró que algunos de los contenidos de uno o más memorandos contenían información sensible, pero aclaró que no compartió nada que fuera considerado como clasificado.